Zelenskyy viajará a Washington para discutir provisión de armas con Trump

KIEV, Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que viajará a Washington esta semana para conversaciones sobre la posible provisión de armas estadounidenses de largo alcance, un día después de que el mandatario Donald Trump advirtió a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania.

Zelenskyy indicó que podría reunirse con Trump el viernes y también con empresas de defensa y energía y con miembros del Congreso.

"Los temas principales serán la defensa aérea y nuestras capacidades de largo alcance, para mantener la presión sobre Rusia", expresó Zelenskyy.

El mandatario ruso habló en una reunión con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Zelenskyy dijo que también buscaría más asistencia de Estados Unidos para proteger las redes de electricidad y gas de Ucrania, que han enfrentado un bombardeo ruso implacable.

La visita a Estados Unidos sigue a lo que Zelenskyy describió como una llamada telefónica "muy productiva" con Trump el domingo. Posteriormente, Trump advirtió a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve su guerra allí pronto. Los misiles permitirían a Ucrania atacar más profundamente en territorio ruso.

Moscú ha expresado "extrema preocupación" por la posible provisión de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania por parte de Estados Unidos. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sugerido anteriormente que el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania por parte de Estados Unidos dañaría seriamente las relaciones entre Moscú y Washington.

Zelenskyy se unirá a una delegación ucraniana ya en Estados Unidos para conversaciones preliminares, liderada por la primera ministra, Yulia Svyrydenko.

Rusia ha intensificado los ataques en las últimas semanas, apuntando a la infraestructura de electricidad y gas antes del invierno, en un esfuerzo por paralizar la red eléctrica de Ucrania antes de que llegue el frío para erosionar la moral pública. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania dijo que los peores ataques el lunes temprano, utilizando drones y misiles, ocurrieron alrededor del puerto de Odesa, en el mar Negro, y en la región norte de Chernihiv, donde una persona murió.

Kallas, la principal diplomática de la UE, prometió continuar la presión sobre Moscú. También expresó confianza en que las objeciones lideradas por Hungría a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia serían superadas, incluso si el proceso se prolonga más allá de una reunión de líderes de la UE la próxima semana.

"En cuanto a la financiación, las necesidades son enormes. Debemos ayudar a Ucrania a defenderse para no gastar aún más reparando infraestructura destruida", dijo Kallas. "Somos 27 Estados miembros y 27 democracias, por lo que los debates toman tiempo... Estoy segura de que, como antes, lograremos una decisión".