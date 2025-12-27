Zelensky se reunirá con Trump para discutir sobre plan de paz

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, informó este viernes que se reunirá el próximo fin de semana en Florida con el mandatario estadounidense Donald Trump, en un encuentro clave para discutir garantías de seguridad, un posible acuerdo económico y asuntos territoriales en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia.

¿Qué temas se abordarán en la reunión entre Zelenskyy y Trump?

Zelenskyy señaló que el plan de paz que se analiza entre ambas partes está avanzado en cerca de 90% y que Kiev insistirá en la necesidad de involucrar a Europa en cualquier formato de negociación futura, aunque reconoció que ello podría no concretarse de inmediato. El mandatario ucraniano subrayó que la participación europea es esencial para garantizar la estabilidad a largo plazo.

Detalles sobre el plan de paz entre Ucrania y Rusia

El anuncio ocurre en medio de una intensa actividad diplomática liderada por Washington, que busca destrabar el conflicto de casi cuatro años, pese a las posturas encontradas de Moscú y Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Rusia mantiene contactos con representantes estadounidenses y que ambas partes acordaron continuar el diálogo.

Impacto de la violencia en Ucrania durante las negociaciones

En el terreno militar, la violencia continúa. Autoridades locales reportaron muertos y heridos por ataques rusos con bombas aéreas, misiles y drones en regiones como Zaporiyia, Uman, Mykolaiv y Odesa, donde también se registraron daños a infraestructura energética y portuaria. Ucrania acusa a Rusia de intentar debilitar a la población civil atacando servicios básicos.