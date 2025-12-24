Zelenskyy plantea gestión conjunta de planta nuclear en Zaporiyia

KIEV, Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo a los periodistas que estaría dispuesto a retirar tropas del corazón industrial del este del país si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona económica libre desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales. La propuesta, que abordaría uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra de Rusia, también debe someterse a referéndum.

Un arreglo similar podría aplicarse para el área alrededor de la planta nuclear de Zaporiyia, que actualmente está bajo control ruso, declaró Zelenskyy.

Zelenskyy habló con los periodistas el martes para describir un plan de 20 puntos que los negociadores de Ucrania y Estados Unidos elaboraron en Florida en los últimos días, aunque dijo que aún se están resolviendo muchos detalles.

Los negociadores norteamericanos han participado en una serie de conversaciones con Ucrania y Rusia por separado desde que el presidente estadounidense Donald Trump presentó un plan para poner fin a la guerra el mes pasado, una propuesta vista ampliamente como favorable a Moscú, que invadió a su vecino hace casi cuatro años. Desde entonces, Ucrania y los países europeos han trabajado para acercar el plan a la posición de Kiev.

Decidir qué sucederá con la región del Donbás de Ucrania, la gran mayoría de la cual Rusia ha capturado, y cómo se gestionará la planta nuclear más grande de Europa son algunos de los puntos más difíciles en las negociaciones.

¿Qué propone Zelenskyy para el Donbás y Zaporiyia?

Preguntado sobre el plan, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el miércoles que Moscú establecería su posición basándose en la información recibida por el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev, quien se reunió con enviados estadounidenses en Florida durante el fin de semana. Peskov se negó a compartir más detalles.

Rusia no ha dado indicios de que aceptará ningún tipo de retirada de sus tropas de las tierras que ha capturado. De hecho ha insistido en que Ucrania renuncie al territorio restante que aún mantiene en el Donbás, un ultimátum que Ucrania ha rechazado. Rusia ha capturado la mayor parte de Luhansk y alrededor del 70% de Donetsk, las dos áreas que componen el Donbás.

Zelenskyy reconoció que resolver el control de la región es "el punto más difícil". Apuntó que estos asuntos deberían discutirse a nivel de líderes.

Además de decir que el plan debe someterse a referéndum, Zelenskyy sostuvo que una fuerza internacional tendría que ser desplegada en la región.

Mientras tanto, sobre la planta nuclear de Zaporiyia, Estados Unidos ha propuesto un consorcio con Ucrania y Rusia, en el que cada parte tendría una participación igual. Zelenskyy contrarrestó con una propuesta de empresa conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, en la que los estadounidenses podrían decidir cómo distribuir su parte, incluyendo dar parte de ella a Rusia.

Zelenskyy reconoció que Estados Unidos aún no ha aceptado las contrapropuestas de Ucrania.

"No alcanzamos un consenso con la parte estadounidense sobre el territorio de la región de Donetsk y sobre la ZNPP", aseguró Zelenskyy, refiriéndose a la planta de energía en Zaporiyia. "Pero hemos acercado significativamente la mayoría de las posiciones. En principio, todos los demás consensos en este acuerdo se han encontrado entre nosotros y ellos".

Detalles sobre la planta nuclear de Zaporiyia y su gestión

Un compromiso de zona económica libre crear una zona económica libre en el Donbás requeriría discusiones difíciles sobre hasta qué punto las tropas deberían retroceder y dónde se ubicarían las fuerzas internacionales, aseveró Zelenskyy.

Expresó que un referéndum es necesario. "Porque la gente podría entonces elegir: ¿este final nos conviene o no?"

Tal votación requeriría 60 días, agregó, durante los cuales las hostilidades deberían cesar.

El borrador de acuerdo también propone que las fuerzas rusas se retiren de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, Járkov. Zelenskyy imagina que las fuerzas internacionales podrían ubicarse a lo largo de ciertos puntos de la línea de contacto dentro de la zona económica libre para monitorear la implementación del acuerdo.

"Dado que no hay fe en los rusos, y han roto repetidamente sus promesas, la línea de contacto de hoy se está convirtiendo en una línea de una zona económica libre de facto, y las fuerzas internacionales deberían estar allí para garantizar que nadie entre allí bajo ningún disfraz — ni ´hombrecitos verdes´ ni militares rusos disfrazados de civiles", afirmó Zelenskyy.

Acciones de Estados Unidos en las negociaciones con Ucrania

Ucrania también propone que la ciudad ocupada de Enerhodar, la ciudad más cercana a la planta de Zaporiyia, sea una zona económica libre desmilitarizada, manifestó Zelenskyy.

Este punto requirió 15 horas de discusiones con Estados Unidos, dijo, y no se llegó a un acuerdo.

Por ahora, Estados Unidos propone que la planta sea operada conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y Rusia, con cada lado controlando un 33% de participación en la empresa, un plan que Zelenskyy calificó de "no del todo realista".

"¿Cómo puedes tener comercio conjunto con los rusos después de todo?" preguntó.

Ucrania sugirió que la planta sea operada por una empresa conjunta con Estados Unidos en la que los estadounidenses puedan determinar independientemente cómo distribuir su participación del 50%.

Zelenskyy afirmó que se necesitan miles de millones en inversiones para hacer que la planta vuelva a funcionar, incluyendo la restauración de la presa adyacente.

Un anexo separado para garantías de seguridad el borrador asegura que a Ucrania se le proporcionarán garantías de seguridad "fuertes", que requerirían que los socios de Ucrania actúen en caso de una nueva agresión rusa. Eso es similar al Artículo 5 de la OTAN, que dice que un ataque armado contra un miembro de la alianza es un ataque contra todos.

Zelenskyy declaró que un documento separado con Estados Unidos delineará estas garantías. Detallará las condiciones bajo las cuales se proporcionará seguridad, particularmente en caso de un nuevo asalto ruso, y establecerá un mecanismo para monitorear cualquier alto el fuego. El documento se firmará simultáneamente con el acuerdo principal para poner fin a la guerra, dijo Zelenskyy.

"El ánimo de los Estados Unidos de América es que este es un paso sin precedentes hacia Ucrania de su parte. Creen que están dando fuertes garantías de seguridad", indicó.

El borrador contiene otros elementos, incluyendo mantener el ejército de Ucrania en 800.000 efectivos durante tiempos de paz y que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea para una fecha específica. Limitar el tamaño del ejército de Ucrania es una demanda clave de Rusia.

Elecciones y potenciación de la economía el documento propone acelerar un acuerdo de libre comercio entre Ucrania y Estados Unidos. Estados Unidos quiere el mismo acuerdo con Rusia, señaló Zelenskyy.

A Ucrania le gustaría recibir acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo y un paquete de desarrollo global robusto, que incluiría un fondo de desarrollo para invertir en industrias como tecnología, centros de datos e inteligencia artificial, así como gas.

Otros puntos incluyen fondos para la reconstrucción de territorios destruidos en la guerra a través de varios medios, incluyendo subvenciones, préstamos y fondos de inversión.

"Ucrania tendrá la oportunidad de determinar las prioridades para distribuir su parte de los fondos en los territorios bajo el control de Ucrania", dijo Zelenskyy.

El objetivo será atraer 800.000 millones de dólares a través de capital, subvenciones, préstamos y contribuciones del sector privado.

La propuesta preliminar también requiere que Ucrania celebre elecciones después de la firma del acuerdo. El mandato de cinco años de Zelenskyy debía terminar en mayo de 2024, pero las elecciones se pospusieron debido a la invasión de Rusia. El presidente ruso Vladímir Putin ha criticado eso, a pesar de que el aplazamiento fue legal, y se ha convertido en una fuente de tensión con Trump, quien ha criticado el retraso.

Ucrania también está pidiendo que todos los prisioneros tomados desde 2014 sean liberados de una vez, y que los detenidos civiles, prisioneros políticos y niños sean devueltos a Ucrania. Rusia se apoderó ilegalmente de la península de Crimea de Ucrania en 2014 y las tropas ucranianas y las fuerzas respaldadas por Moscú han estado luchando en el Donbás desde ese año también.