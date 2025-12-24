Rusia lanza más de 650 drones a Ucrania

Rusia lanzó durante la noche más de 650 drones y 38 misiles contra Ucrania, causando al menos tres muertes, entre ellas un niño de cuatro años, y provocando apagones generalizados en 13 regiones del país. El ataque se produjo dos días antes de Navidad y afectó hogares, infraestructura energética y portuaria, según autoridades ucranianas.

¿Qué consecuencias dejó el ataque ruso en Ucrania?

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, calificó el bombardeo como una señal de la intención del Kremlin de continuar la invasión, y criticó que se produjera en medio de negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos. "Un ataque antes de Navidad, cuando la gente quiere estar con sus familias, es una señal extremadamente clara de las prioridades rusas", escribió Zelenskyy en Telegram.