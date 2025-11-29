Dimite mano derecha de Zelenski

Ucrania vivió este viernes una sacudida política de gran magnitud luego de que la Agencia Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción registraran el domicilio de Andrii Yermak, jefe de la oficina del presidente Volodímir Zelenski. Horas después, el mandatario anunció la dimisión de su hombre de mayor confianza, una caída vinculada al caso Midas, la mayor investigación por corrupción en el país desde el inicio de la invasión rusa.

¿Qué ocurrió?

Zelenski confirmó en sus redes sociales que ya firmó el decreto que formaliza la salida de Yermak, al tiempo que agradeció su "patriotismo", intentando frenar las especulaciones. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión sobre el gobierno ucraniano para abordar la corrupción, especialmente en tiempos de guerra.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Agencia Nacional Anticorrupción ha intensificado sus esfuerzos para investigar casos de corrupción en el gobierno, lo que ha llevado a la renuncia de varios funcionarios. La salida de Yermak es un indicativo de la seriedad con la que se están tomando estas investigaciones, especialmente en un momento crítico para el país.

¿Cuáles son las consecuencias?

La dimisión de Andrii Yermak podría tener repercusiones significativas en la administración de Zelenski, ya que su figura era clave en la estrategia del gobierno. La presión internacional también podría aumentar, exigiendo más transparencia y acciones concretas contra la corrupción en Ucrania.