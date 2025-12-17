Warner Bros pide a sus inversionistas que rechacen la oferta de adquisición de Paramount Skydance

NUEVA YORK — Warner Bros. pidió a sus accionistas rechazar la oferta de adquisición de Paramount Skydance, afirmando que una oferta rival de Netflix será mejor para los clientes.

"Hoy, la Junta de Warner Bros. Discovery envió un mensaje claro a ustedes, sus accionistas", dijo la compañía en una carta a los accionistas. "La Junta de WBD les insta a rechazar la oferta pública de adquisición no solicitada, inferior e ilusoria de Paramount Skydance".

¿Qué implica la oferta de Paramount Skydance?

Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechacen el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros.

Paramount está ofreciendo 30 dólares por acción de Warner frente a los 27,75 de Netflix.

Una fusión de Warner Bros. con cualquiera de las compañías alteraría el panorama en Hollywood y enfrentará un intenso escrutinio por parte de los reguladores ya que impactaría la producción cinematográfica, las plataformas de streaming para consumidores y, en el caso de Paramount, el panorama de noticias.

La oferta de Paramount no está completamente descartada. Aunque la carta del miércoles a los accionistas significa que la oferta de Paramount no es la preferida por la junta de Warner Bros., los accionistas aún pueden decidir ofrecer sus acciones a favor de la oferta de Paramount por toda la compañía, incluyendo las gigantes de la televisión por cable CNN y Discovery.

Detalles sobre la propuesta de Netflix

A diferencia de la oferta de Paramount, la propuesta de Netflix no incluye la compra de las operaciones de cable de Warner Bros. Una adquisición por parte de Netflix, si es aprobada por los reguladores y accionistas, se cerrará sólo después de que Warner complete la separación previamente anunciada de sus operaciones de cable.

Paramount ha afirmado que hizo seis ofertas diferentes que la dirección de Warner rechazó antes de anunciar su acuerdo con Netflix el 5 de diciembre. Solo después de eso llevó su oferta directamente a los accionistas de Warner.

Los críticos del acuerdo con Netflix dicen que combinar la enorme compañía de streaming con HBO Max de Warner le daría un dominio abrumador del mercado, mientras que el servicio de streaming Paramount+ es mucho más pequeño.

"Esto es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo, incluso cuando comenzamos el negocio de streaming", dijeron los co-CEOs de Netflix, Greg Peters y Ted Sarandos, en una presentación a través de Warner Bros. "Nuestra postura entonces y ahora es la misma: vemos esto como una victoria para la industria del entretenimiento, no como su fin".

Reacciones de los accionistas ante la oferta de Paramount

Las ofertas de Netflix y Paramount han generado alarma por lo que podrían significar para la producción de cine y televisión. Mientras que Netflix ha acordado mantener las obligaciones contractuales de Paramount para los estrenos teatrales, los críticos han señalado su modelo de negocio pasado y su dependencia de los lanzamientos en línea. Sin embargo, Paramount y Warner Bros. son dos de los "cinco grandes" estudios fundacionales que quedan en Hollywood hoy.

El intento de Paramount de comprar las redes de cable y el negocio de noticias de Warner también pondría a CBS y CNN bajo el mismo techo. Además de acelerar aún más la consolidación de medios, eso podría plantear preguntas sobre cambios en el control editorial, como se vio en CBS News tanto antes como después de la compra de 8.000 millones de dólares de Skydance de Paramount, que completó en agosto.

Paramount Skydance no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press el miércoles temprano.

El presidente Donald Trump ya ha sido vocal sobre su futura participación en el acuerdo, indicando que la política jugará un papel en la aprobación regulatoria.

Trump dijo anteriormente que el acuerdo de Netflix "podría ser un problema" debido al potencial de un control desproporcionado del mercado. El presidente republicano también tiene una relación cercana con el fundador multimillonario de Oracle, Larry Ellison, el padre del CEO de Paramount, cuyo fideicomiso familiar también respalda fuertemente la oferta de la compañía para comprar Warner.

Affinity Partners, una firma de inversión dirigida por el yerno de Trump, Jared Kushner, declaró anteriormente que invertiría en el acuerdo de Paramount, también. Pero el martes, la firma anunció que se retiraría de la oferta.

Los fondos soberanos de riqueza de Arabia Saudí, Abu Dabi y Qatar también están respaldando la oferta de Paramount con miles de millones de dólares en financiamiento.

Warner Bros. dijo que también siente que la oferta de Netflix es más sólida.

"No hay contingencias, ni fondos soberanos extranjeros, ni colateral de acciones o préstamos personales", indicó la junta en su carta a los inversores. "Somos una empresa escalada con una capitalización de mercado de más de 400.000 millones de dólares y un balance de grado de inversión fuerte. Como dijo Warner Bros., la oferta de Paramount Skydance implica 'numerosos riesgos e incertidumbres', entre los cuales están la condición financiera y la solvencia de Paramount."