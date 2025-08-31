Zelenskyy anuncia arresto por asesinato del político ucraniano prooccidental Andriy Parubiy

KIEV, Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy informó que las autoridades de Ucrania arrestaron a un sospechoso del asesinato a tiros de Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento y destacado político pro-Occidente.

Zelenskyy indicó en un comunicado en X que una persona fue detenida tras disparar a Parubiy en la ciudad de Leópolis el sábado. No se dieron a conocer detalles sobre el sospechoso ni el motivo del asesinato.

"Las medidas investigativas necesarias están en curso. He instruido que la información disponible sea revelada públicamente", expresó Zelenskyy.