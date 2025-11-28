León XIV ve ´muy probable´ viajar a España

El papa León XIV confirmó este jueves que existen altas probabilidades de que realice una visita oficial a España, luego de varias invitaciones que había recibido en los últimos meses y que hasta ahora no se consideraban un plan concreto. "Podéis tener más que esperanzas", respondió el Pontífice a periodistas españoles durante el vuelo que lo trasladaba hacia Turquía, en su primera gira internacional.

¿Qué motivó la posible visita del Papa a España?

La posibilidad del viaje cobró fuerza tras la invitación del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien solicitó la presencia del Papa con motivo de la culminación de las obras de la Sagrada Familia en 2026. A ello se sumó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien reiteró la propuesta de una visita a territorio catalán. También permanece pendiente una invitación para acudir a Canarias en el contexto de la crisis migratoria.

¿Cómo fue la interacción del Papa con la prensa?

León XIV conversó brevemente con los 82 periodistas que viajan en la parte trasera del avión, después de despegar de Roma a las 7:58 horas, rumbo a Ankara. El prefecto Robert Prevost dirigió un mensaje inicial de agradecimiento, y posteriormente el Papa recorrió el pasillo interactuando de forma cercana, sacándose fotografías, bendiciendo objetos religiosos y recibiendo obsequios.

Durante estas charlas, el Pontífice recordó que hace años realizó parte del Camino de Santiago, aunque en coche, y recibió con afecto un escudo familiar cántabro que le entregaron como obsequio. Durante estas charlas, reiteró que su agenda para España se analizará "muy pronto", sin descartar ninguna de las invitaciones.