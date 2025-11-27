León XIV inicia su visita a Turquía en un momento crucial para la paz

El papa León XIV llegó a Turquía el jueves en su primer viaje al extranjero, cumpliendo los planes del papa Francisco de conmemorar un importante aniversario cristiano y llevar un mensaje de paz a la región en un momento crucial en los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania y aliviar las tensiones en Oriente Medio.

León fue recibido en la pista del aeropuerto de Esenboga en Ankara por una guardia de honor militar. Caminando sobre una alfombra turquesa, estrechó la mano del ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, otros funcionarios y altos representantes de la Iglesia en Turquía.

Más tarde, tenía planeada una reunión con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, y un discurso ante el cuerpo diplomático del país. Luego se trasladará el jueves por la noche a Estambul para tres días de reuniones ecuménicas e interreligiosas que serán seguidas por la etapa libanesa de su viaje.

Hablando con los periodistas a bordo de su avión, León reconoció la naturaleza histórica de su primer viaje al extranjero y dijo que lo esperaba con ansia por lo que significa para los cristianos y para la paz en el mundo.

León dijo que sabe que la visita para conmemorar un aniversario ecuménico clave es importante para los cristianos. Pero expresó su esperanza de que su mensaje más amplio de paz resuene en todo el mundo.

"Esperamos también anunciar, transmitir y proclamar cuán importante es la paz en todo el mundo. E invitar a todas las personas a unirse para buscar una mayor unidad, una mayor armonía, y buscar las formas en que todos los hombres y mujeres puedan ser verdaderamente hermanos y hermanas a pesar de las diferencias, a pesar de las diferentes religiones, a pesar de las diferentes creencias".

La visita de León se produce mientras Turquía, un país de más de 85 millones de personas, predominantemente musulmanes suníes, se ha presentado como un intermediario clave en las negociaciones de paz para los conflictos en Ucrania y Gaza.

Ankara ha acogido rondas de conversaciones de bajo nivel entre Rusia y Ucrania y ha ofrecido participar en la fuerza de estabilización en Gaza para ayudar a mantener el frágil alto el fuego, compromisos que León podría aplaudir en su discurso de llegada.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El creciente peso militar de Turquía, como el mayor ejército de la OTAN después de Estados Unidos ha acercado a los líderes occidentales a Erdogan, incluso mientras los críticos advierten sobre su represión al principal partido de oposición del país.

Aunque el apoyo a los palestinos y el fin de la guerra en Ucrania es generalizado en Turquía, para los turcos que enfrentan una crisis de costo de vida debido a la agitación del mercado inducida por cambios en la política interna, la política internacional es una preocupación secundaria.

Eso podría explicar por qué la visita de León ha pasado en gran medida desapercibida para muchos en Turquía, al menos fuera de la pequeña comunidad cristiana del país.

"No sabía que venía. Es bienvenido", dijo Sukran Celebi. "Sería bueno si llamara a la paz en el mundo, pero no creo que cambie nada".

Algunos dijeron que pensaban que la visita del primer papa estadounidense de la historia trataba de avanzar en los intereses de Estados Unidos, o quizás para presionar por la reapertura de un seminario religioso ortodoxo griego que se ha convertido en un punto focal en la lucha por las libertades religiosas en Turquía.

"Si el papa está de visita, eso significa que Estados Unidos quiere algo de Turquía", dijo Metin Erdem, dueño de una tienda de instrumentos musicales en el turístico distrito de Galata en Estambul.

¿Qué conmemora el papa León XIV en su visita?

El principal factor para que León viaje a Turquía es conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo.

León rezará con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el sitio de la reunión del 325 d.C., la actual Iznik en el noroeste de Turquía, y firmará una declaración conjunta como un signo visible de unidad cristiana.

Las iglesias orientales y occidentales estuvieron unidas hasta el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del papa.

Aunque la visita está programada para el importante aniversario católico-ortodoxo, también permitirá a León reforzar las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. León tiene previsto visitar la mezquita Azul y presidir una reunión interreligiosa en Estambul.

Asgin Tunca, un imán de la mezquita Azul que recibirá al papa, dijo que la visita ayudaría a avanzar en los lazos cristiano-musulmanes y disipar los prejuicios populares sobre el Islam.

"Queremos reflejar esa imagen mostrando la belleza de nuestra religión a través de nuestra hospitalidad — ese es el mandato de Dios", dijo Tunca.

¿Cuál es el estado de la libertad religiosa en Turquía?

Desde que llegó al poder en 2002, el gobierno de Erdogan ha promulgado reformas para mejorar los derechos de los grupos religiosos, incluyendo la apertura de lugares de culto y la devolución de propiedades que fueron confiscadas.

Aún así, algunos grupos cristianos enfrentan problemas legales y burocráticos al intentar registrar iglesias, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertades religiosas.

La Iglesia católica, que cuenta con alrededor de 33.000 miembros en Turquía, no tiene reconocimiento legal formal en el país "y esta es la fuente de muchos problemas", dijo el reverendo Paolo Pugliese, superior de los frailes capuchinos católicos en Turquía.

"Pero la Iglesia católica goza de una importancia bastante notable porque tenemos un perfil internacional (...) y tenemos al papa respaldándonos", dijo.

Posibles tensiones

Uno de los momentos más delicados de la visita de León será el domingo, cuando visite la catedral apostólica armenia en Estambul. La catedral ha acogido a todos los papas que han visitado Turquía desde Pablo VI, con la excepción de Francisco, quien visitó Turquía en 2014 cuando su patriarca estaba enfermo.

Francisco lo visitó en el hospital, y unos meses después enfureció enormemente a Turquía en 2015 cuando declaró que la matanza de armenios por los turcos otomanos fue "el primer genocidio del siglo XX". Turquía, que ha negado durante mucho tiempo que se haya producido un genocidio, retiró a su embajador ante la Santa Sede en protesta.

León ha tendido a ser mucho más prudente que Francisco en sus comentarios públicos, y usar esos términos en suelo turco provocaría un incidente diplomático. Pero el Vaticano también está navegando un momento difícil en sus relaciones con Armenia, después de que sus acercamientos interreligiosos a Azerbaiyán fueran criticados.