El Santo Padre pide unidad cristiana en la cuna del Credo

La visita del papa León XIV a Iznik, la antigua Nicea, marcó este viernes un hito histórico al convertirse en el primer pontífice en acudir al lugar donde hace 1.700 años se celebró el primer concilio cristiano. En esta pequeña localidad turca, apenas quedan vestigios de aquella época, salvo la planta de la basílica de San Neófito, rescatada del lago en 2014 y hoy convertida en sitio arqueológico. Desde una pasarela, el Papa contempló el lugar donde se estableció el Credo niceno en el año 325.

¿Qué ocurrió?

El pontífice encabezó un rito de oración junto a líderes de diversas iglesias ortodoxas y representantes de otras confesiones cristianas, un gesto simbólico en favor de la unidad en un momento en que las divisiones internas persisten, especialmente por la fractura con el patriarcado de Moscú. Cirilo, líder de esta iglesia, no fue invitado debido a las tensiones agravadas por la guerra en Ucrania.

¿Cuál fue el mensaje del papa?

En su intervención, León XIV exhortó a superar discordias históricas y contemporáneas, y advirtió sobre el uso de la religión para justificar la violencia, llamando a privilegiar el diálogo y la colaboración. El Papa evitó hacer referencias directas a la guerra en Gaza, lo que generó expectativas no cumplidas entre medios turcos. Su mensaje se centró en el papel de la fe como promotora de fraternidad universal.

La jornada permitió al pontífice destacar la relevancia del concilio de Nicea como punto de partida de una expansión religiosa que supo adaptarse a las categorías filosóficas y culturales de cada época. Subrayó que, aunque las formas y expresiones cambien, el núcleo de la fe permanece, y llamó a no perderse en cuestiones secundarias que alimentan divisiones dentro del cristianismo.