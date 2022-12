Viktor Bout, el "Mercader de la Muerte", regresa a Rusia

En Rusia, sin embargo, es considerado un intrépido hombre de negocios que fue encarcelado injustamente después de una operación encubierta estadounidense demasiado agresiva.

La película de 2005 "Lord of War", protagonizada por Nicolas Cage, se basó vagamente en Bout, un exoficial de la Fuerza Aérea soviética que obtuvo fama por supuestamente suministrar armas para algunas guerras civiles en América del Sur, Medio Oriente y África. Se decía que entre sus clientes se encontraban el expresidente de Liberia Charles Taylor, el líder libio Moamar Gadafi y ambos bandos en la guerra civil de Angola.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló en un comunicado que el intercambio de prisioneros se realizó en Abu Dabi, y la televisora rusa mostró un video de Bout a bordo de un avión privado, mientras le revisaban la presión arterial y hablaba con su familia por teléfono. Más tarde transmitió su llegada al aeropuerto Vnukovo de Moscú, con su esposa y su madre abrazándolo.

"Simplemente me despertaron y me dijeron que empacara mis pertenencias", dijo Bout, refiriéndose a los funcionarios penitenciarios de Estados Unidos. "No me dieron ninguna información específica pero entendía la situación que se estaba desarrollando".