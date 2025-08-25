'Victoria histórica': declaración del Mayo, celebran en EU

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la declaración de culpabilidad de Ismael "El Mayo" y consideró que es una "victoria histórica" que los acerca más al objetivo de eliminar a los cárteles de la droga. "Estamos aquí para anunciar una victoria histórica para el Departamento de Justicia, nuestras fuerzas del orden y Estados Unidos. Como ya saben, el capo de la droga Ismael Zambada García, también conocido como 'El Mayo', ha confesado toda una vida de crímenes al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. "Gracias al incansable trabajo de nuestros fiscales y agentes federales, El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morir· en una prisión federal estadounidense, donde pertenece. Su declaración de culpabilidad nos acerca un paso más a nuestro objetivo de eliminar los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales de todo el mundo que estén inundando nuestro país de drogas, tráfico de personas y homicidios", dijo la funcionaria, en una conferencia. La fiscal dijo que "El Mayo" se aseguró de que el Cártel de Sinaloa operara y protegiera su negocio del narcotráfico recurriendo a la violencia extrema, y que utilizaban armas de uso militar y dirigían a sicarios para asesinar a sus adversarios. "Ordenó el asesinato de innumerables personas y rivales. Muchas personas inocentes murieron también como resultado de esto. El Mayo operaba con impunidad en las más altas esferas del narcotráfico mexicano, pagando sobornos a funcionarios del gobierno y a agentes del orden público; controlaba a funcionarios corruptos y a agentes que protegían a sus trabajadores y sus drogas. Los cargamentos de droga que viajaban desde México a nuestro país. Los crímenes de El Mayo han sido tan prolíficos que en las últimas dos décadas ha sido acusado en no menos de 16 tribunales federales. "Ellos asesinaron brutalmente a varias personas e inundaron nuestro país de drogas. Su régimen de terror terminó. Nunca volverá a andar libre. Durante las últimas tres décadas, El Mayo y sus cómplices ganaron miles de millones de dólares, cientos de millones cada año. Ganaban dinero trayendo drogas tóxicas a nuestro país. Ya no más. El Cártel de Sinaloa inicialmente construyó sus negocios con cocaína, pero luego, bajo el liderazgo de El Mayo, recurrieron a la heroína. Recurrieron al fentanilo. Compraron precursores químicos del fentanilo de China. "Fabricaron la droga en México y la inundaron en nuestras comunidades, matando a nuestros niños", reseñó la fiscal Bondi.