Fuerte explosión en edificio residencial en la capital de Rumania deja 3 muertos y 13 heridos

BUCAREST, Rumania — Una potente explosión destrozó el viernes dos plantas de un edificio de apartamentos en la capital de Rumania y causó tres muertos y al menos 13 heridos, informaron las autoridades.

La explosión afectó al quinto y sexto piso de un inmueble de ocho niveles, explicó la Inspección de Situaciones de Emergencia de Bucarest. Más de una docena de vehículos de emergencias, incluidos 11 camiones de bomberos y cuatro unidades móviles de cuidados intensivos, fueron enviados al lugar del incidente, en Calea Rahovei, en el Sector 5 de la ciudad.

Si bien aún se desconoce la causa de la explosión fatal, el distribuidor de gas de la zona, Distrigaz Sud Retele, reveló en un comunicado el viernes que había recibido informes de un olor a gas un día antes y desplegó equipos de emergencia que cortaron el suministro tras descubrir la presencia de gas natural en el edificio.

La compañía añadió que había recibido llamadas nuevamente el viernes y encontró "roto" el sello que habían colocado el día anterior. Expresó su "plena compasión por las familias de las víctimas y todos aquellos afectados" por la explosión.

El Ministerio de Salud de Rumania indicó que las víctimas presentaban politraumatismos y quemaduras.

El Ministerio reportó más tarde que una persona fue encontrada muerta bajo una losa de concreto en el sexto piso del edificio. Al menos 13 fueron trasladadas a hospitales en la capital.

Todos los residentes fueron evacuados del inmueble y los rescatistas llevaron a cabo operaciones de búsqueda para determinar si había personas atrapadas. Estudiantes y profesores de una escuela cercana también fueron desalojados por precaución, señaló la Inspección Escolar de Bucarest.

"Una terrible tragedia golpeó a Bucarest hoy", dijo Stelian Bujduveanu, alcalde interino de la capital rumana, en una publicación en Facebook. "Estamos con las familias en duelo y todos aquellos que están pasando por una prueba inimaginable... No dejaremos a nadie solo en esta tragedia".

Los videos compartidos por las autoridades de emergencias mostraban graves daños en la fachada de los departamentos de una esquina del edificio tras la explosión, que también parecía haber destrozado ventanas en apartamentos próximos. En la calle, había escombros esparcidos.

"Luego de la explosión, otro bloque de apartamentos cercano se vio afectado, donde se detectaron elementos de construcción desprendidos de la fachada", afirmaron las autoridades de emergencia en un comunicado.