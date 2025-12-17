La amenaza de bloqueo petrolero genera ansiedad en Venezuela, pero la gente sigue con su vida diaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está amenazando con bloquear las ventas de petróleo de Venezuela, una medida que podría devastar a un país que lleva años lidiando con una crisis que no deja de agravarse.

El panorama intensificó la ansiedad colectiva sobre el futuro de su país el miércoles. Pero curtidos por años de desafíos políticos, sociales y económicos, también lo están tratando como otro contratiempo, aun cuando podría traer de vuelta la escasez de alimentos, gasolina y otros bienes que ha definido al país en la última década.

"Bueno, ya hemos tenido tantas crisis, falta de tantas cosas —de comida, de gasolina— que algo más, mira, ya uno... no preocupa", expresó Milagro Viana mientras esperaba para tomar un autobús en Caracas, la capital.

Impacto del bloqueo en la economía venezolana

Trump dijo el martes que ordenaría el bloqueo de todos los "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela, aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de narcoterrorismo.

La escalada de Trump se produjo después de que las fuerzas estadounidenses se apoderaron la semana pasada de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, una acción inusual que se dio en el contexto de un aumento en el contingente naval estadounidense en la región.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce casi 1 millón de barriles al día. La economía del país depende de la industria petrolera, de la cual exporta más del 80% de su producción.

Desde que el gobierno de Trump comenzó a imponer sanciones petroleras al país en 2017, el gobierno de Maduro ha dependido de una flota clandestina de buques sin bandera para introducir el crudo en las cadenas de suministro mundiales.

En una publicación en redes sociales en la que anunció el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Prometió seguir incrementando la presencia militar hasta que Venezuela entregue a Estados Unidos petróleo, tierras y otros activos.

Reacciones de la población ante las sanciones de Trump

Trump exigió el miércoles que Venezuela devuelva los activos que confiscó hace años a las compañías petroleras de Estados Unidos, justificando nuevamente su anuncio del día anterior de un "bloqueo" contra los buques bajo sanciones estadounidenses que transportan crudo hacia o desde el país sudamericano.

David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que ha estudiado Venezuela durante más de tres décadas, afirmó que una implementación completa de la amenaza de Trump causará una enorme contracción económica porque el petróleo representa el 90% de las exportaciones del país.

"Este es un país que tradicionalmente importa mucho, no sólo productos terminados, sino la mayoría de los bienes intermedios, desde papel higiénico hasta contenedores de alimentos", señaló Smilde. "Si no tienes divisas entrando, eso simplemente detiene toda la economía".

Eso podría conducir a un aumento en los precios, así como una escasez de alimentos y otros bienes básicos. El combustible también podría escasear debido a que algunos de los buques transportan hacia Venezuela fluidos que se utilizan para la producción de gasolina para el mercado local.

"Aquí se va a poner dura la cosa", dijo Pedro Arangura mientras esperaba a que abriera una tienda de remesas. "Hay que aguantarla. Uno no quiere eso, pero eso va a pasar".

Arangura destacó que las dificultades materiales podrían llevar a la destitución de Maduro, reforzando lo que la oposición de Venezuela ha estado diciendo a sus simpatizantes durante los últimos meses.

Al igual que Arangura, Ismael Chirino, cree que la población va a "resistir" cualquier desafío que resulte de la acción más reciente de Trump. Pero, afirmó, la gente lo hará para mantener a Maduro en el cargo.

"Hemos aguantado. No teníamos gas, no teníamos gasolina, no teníamos dinero. Y sin embargo nosotros resistimos todo eso", dijo Chirino, refiriéndose a la segunda mitad de la década de 2010, cuando la economía del país se desmoronó y la escasez era generalizada. "Creo que tienen que pensarlo muy bien si Estados Unidos quiere apoderarse de nuestra riqueza y todo nuestro territorio".

Presencia militar de Estados Unidos en la región

La Casa Blanca ha dicho que la operación militar, que comenzó en el Caribe y luego se extendió al océano Pacífico, tiene como objetivo detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La campaña ha cobrado la vida de al menos 95 personas, incluidos algunos venezolanos.

Maduro niega las acusaciones de narcotráfico. Él y sus aliados han dicho en repetidas ocasiones que el verdadero propósito de la operación es forzar un cambio de régimen en Venezuela. También han insinuado que Estados Unidos va detrás de los vastos recursos petroleros y minerales de Venezuela.

Smilde añadió que la amenaza de Trump fue un regalo para el "chavismo", el movimiento político que Maduro heredó del difunto presidente Hugo Chávez, su predecesor y mentor. Chávez asumió la presidencia en 1999 con la promesa de mejorar la situación de los pobres y utilizó un auge petrolero en los años 2000 para impulsar una agenda que él mismo denominaba como socialista.

"Hay pocas acciones que cualquier presidente de Estados Unidos haya tomado en los últimos 25 años que se ajusten mejor a la línea del chavismo que el tuit de Donald Trump de anoche", dijo Smilde. "Han estado diciendo esto desde el principio, ´Estados Unidos quiere nuestro petróleo´. Así que, finalmente, el discurso tiene la evidencia.