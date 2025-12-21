Secuestro de buque petrolero venezolano por parte de EU

Caracas condenó el robo e incautación por parte de Estados Unidos de un nuevo petrolero venezolano, tras el anuncio de Washington sobre la incautación de un segundo petrolero en diez días.

"Venezuela -declaró el gobierno- denuncia y rechaza categóricamente el robo e incautación de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición de su tripulación, actos cometidos por el ejército estadounidense".

La noticia fue confirmada por la Guardia Costera de Estados Unidos. Informó que con el apoyo del Departamento de Defensa, incautó un petrolero procedente de Venezuela.

Acciones de la autoridad: Incautación del petrolero venezolano

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, declaró en una publicación en redes sociales que la operación "tuvo lugar antes del amanecer".

Un video publicado bajo la publicación de Noem muestra a una persona descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la cubierta del petrolero.

Detalles confirmados: Reacción del gobierno venezolano

La operación se produce 10 días después de la incautación de otro buque, el Skipper, sujeto a sanciones estadounidenses.