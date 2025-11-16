Portaaviones estadounidense llega al Caribe en importante despliegue cerca de Venezuela

El portaaviones más avanzado de Estados Unidos llegó al mar Caribe el domingo en una demostración de poderío militar, despertando interrogantes sobre qué podría significar el nuevo despliegue de tropas y armamento para las intenciones del gobierno del presidente Donald Trump en Sudamérica mientras lleva a cabo ataques militares contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas.

La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Marina estadounidense en un comunicado, marca un momento importante en lo que, según ha insistido la administración, es una operación antidrogas, pero que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

¿Qué ocurrió?

El Ford completa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en generaciones. Con su llegada, la misión "Operación Lanza del Sur" incluye casi una docena de barcos de la Marina y alrededor de 12.000 marineros e infantes de marina.

La llegada del portaaviones coincidió con el anuncio, por parte del Ejército, de su más reciente ataque mortal contra una pequeña embarcación que, según afirman, transportaba drogas ilegales. El Comando Sur del ejército publicó el domingo un video en X en el que se muestra la embarcación siendo destruida, un ataque que, según informaron, tuvo lugar el sábado en aguas internacionales del océano Pacífico oriental y provocó la muerte de tres hombres. Hasta el momento, el Ejército no ha respondido a una solicitud de más información.

Desde principios de septiembre, en los 21 ataques realizados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental han muerto al menos 83 personas.

El grupo de ataque del portaaviones, que incluye escuadrones de aviones de combate y destructores de misiles guiados, transitó por el Paso de Anegada cerca de las Islas Vírgenes Británicas el domingo por la mañana, declaró la Marina en un comunicado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El contralmirante Paul Lanzilotta, quien comanda el grupo de ataque, afirmó que éste reforzará una fuerza de buques de guerra para "proteger la seguridad y prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental".

El almirante Alvin Holsey, el comandante que supervisa el Caribe y América Latina, indicó en un comunicado que las fuerzas estadounidenses "están listas para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región".

Holsey, quien se retirará el próximo mes después de solo un año en el cargo, dijo que el despliegue del grupo de ataque es "un paso crítico para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense".

En Trinidad y Tobago, que está a solo 11 kilómetros (7 millas) de Venezuela en su punto más cercano, funcionarios del gobierno sostuvieron que las tropas han comenzado "ejercicios de entrenamiento" con el ejército estadounidense que se extenderán durante gran parte de la semana.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sean Sobers, dijo que los ejercicios conjuntos son los segundos en menos de un mes y aseguró que buscan abordar el crimen violento en la nación insular, que se ha convertido en un punto de escala para los envíos de drogas con destino a Europa y América del Norte. El primer ministro del país ha sido un firme defensor de los ataques militares de Estados Unidos.

Los ejercicios incluirán a marines de la 22da Unidad Expedicionaria que han estado estacionados a bordo de los barcos de la Marina que acechan frente a la costa de Venezuela desde hace meses.

El gobierno de Venezuela ha descrito los ejercicios de entrenamiento como un acto de agresión. Hasta ahora, Caracas no ha hecho comentarios sobre la llegada del portaaviones.

¿Qué consecuencias trae este despliegue?

Mientras tanto, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, indicó el domingo que las tropas estadounidenses han estado entrenando en Panamá, subrayando el enfoque creciente del gobierno en América Latina.

"Estamos reactivando nuestra escuela de selva en Panamá. Estaríamos listos para actuar en lo que sea" que Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth necesiten, dijo a "Face the Nation" de CBS.

El gobierno ha insistido en que el despliegue se centra en detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las personas abatidas en las embarcaciones eran "narcoterroristas". Trump ha indicado que la acción militar se expandirá más allá de los ataques por mar, diciendo que Estados Unidos "detendrá las drogas que entran por tierra".

Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha utilizado portaaviones para presionar y disuadir la agresión de otras naciones porque sus aviones pueden atacar objetivos en el interior de otro país. Algunos expertos dicen que el Ford no está bien adaptado para luchar contra los cárteles, pero podría ser un instrumento efectivo de intimidación contra Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dice que Estados Unidos no reconoce a Maduro, acusado por muchos de robar las elecciones del año pasado, como el líder legítimo de Venezuela. Rubio ha calificado al gobierno de Venezuela como una "organización de transbordo" que coopera abiertamente con los narcotraficantes.

Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, ha dicho que el gobierno estadounidense está "inventando" una guerra contra él. En su página de Facebook, el mandatario venezolano escribió el domingo que "El pueblo está despierto, dispuesto y preparado para defender nuestra Patria ante cualquier amenaza y agresión criminal".

El gobierno de Venezuela recientemente promocionó una movilización "masiva" de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses. Maduro y otros funcionarios del partido socialista de Venezuela también asistieron a manifestaciones este fin de semana para respaldar la creación de comités vecinales que estarán a cargo de aumentar el número de afiliados al partido socialista de Venezuela y promover sus políticas.

Trump ha justificado los ataques a las embarcaciones de drogas diciendo que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles mientras afirma que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras.

Ha enfrentado la resistencia de líderes en la región, el jefe de derechos humanos de la ONU y legisladores estadounidenses, incluidos republicanos, que han presionado para obtener más información sobre quién está siendo atacado y la justificación legal para los ataques a las embarcaciones.

Sin embargo, los republicanos del Senado votaron recientemente para rechazar una legislación que habría puesto un límite a la capacidad del presidente para lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Los expertos no están de acuerdo sobre si los aviones de guerra estadounidenses pueden ser utilizados para atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela. De cualquier manera, el buque de guerra de 100.000 toneladas envía un mensaje.