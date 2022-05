Urge Cataluña regulación global de espionaje con Pegasus

El nombre Victòria Alsina Burgués no está en una lista recientemente revelada de 64 independentistas catalanes que, según comprobó Citizenlab, fueron infectadas o atacadas con Pegasus , el polémico programa israelí que permite acceder a los teléfonos celulares, controlar cámara y micrófono y extraer toda cantidad de datos dentro del móvil.

"Esto no va de independencia o no independencia. Esto va de vulneración de derechos básicos, de derechos políticos, de derechos civiles o incluso si mucho me apuras de derechos digitales que forman parte del futuro", zanja Alsina en entrevista.

"Los ejemplos de espionaje que ha habido en México y también en otros muchos países justifican que hay que buscar respuestas globales y que hay que aprobar una regulación internacional para que esto no se vuelva a repetir".

Tras revelarse el espionaje a los catalanes, el Gobierno español dijo que también detectaron que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron "pinchados" con Pegasus. Luego dijeron que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue otra víctima.

Hasta ahora, los casos no parecen ligados. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reconoció haber espiado con orden judicial a 18 políticos catalanes, incluido el actual Presidente regional, Pere Aragonés, cuando era Vicepresidente.

El espionaje a Sánchez y sus ministros, dice Alsina, es harina de otro costal.

"Que lo hayan sacado justo en este momento, denota un cierto... uno a primera vista puede ver un oportunismo político de que se mezclen", concluye Alsina.

Ya cayó la directora del CNI, Paz Esteban, luego de la presión al Ejecutivo de Sánchez. Pero, externa la Consellera, para recobrar la confianza en el Gobierno, y en la democracia española, se requiere una investigación a fondo.

"Estamos hablando de un problema de calidad democrática, es decir, si el Gobierno central lo ha ordenado es muy grave, pero si el Gobierno central no controla a agencias de seguridad como el CNI también es muy grave", añade.

Incluso, reitera Alsina, será necesaria una regulación global de los sistemas de espionaje, pues Pegasus, un programa que según su empresa creadora NSO Group sólo se vende a Gobiernos, ha sacudido a todo el mundo.

Y este caso en España, señala, no puede terminar como en México, sin responsables judicializados.

"Vemos inconcebible que este pueda ser el caso, porque es un tema de confianza mínima", afirma.