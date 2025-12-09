Israel allana complejo de refugiados palestinos

La policía israelí ingresó por la fuerza la madrugada del lunes al complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Oriental, en una operación que la organización calificó como una violación a sus privilegios e inmunidades. La agencia denunció que un amplio despliegue de fuerzas, con motocicletas, camiones y montacargas, entró sin autorización al recinto ubicado en el barrio palestino de Sheikh Jarrah.

Acciones de la policía israelí en el complejo de UNRWA

Las autoridades israelíes señalaron que la incursión respondió a un procedimiento municipal de cobro de adeudos, mientras la UNRWA sostiene que la acción forma parte de la campaña del gobierno israelí para impedir sus operaciones.

Impacto de la incursión en la crisis humanitaria

La organización advirtió que estas medidas agravan la crisis humanitaria para millones de refugiados palestinos, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y la suspensión del financiamiento estadounidense a la agencia.