UE congela indefinidamente activos rusos para evitar veto húngaro y eslovaco a su uso en Ucrania

BRUSELAS — La Unión Europea congeló indefinidamente el viernes los activos de Rusia en Europa para garantizar que Hungría y Eslovaquia, ambos con gobiernos amistosos con Moscú, no puedan impedir que los miles de millones de euros se utilicen para apoyar a Ucrania.

Mediante un procedimiento especial destinado a emergencias económicas, la UE bloqueó los activos hasta que Rusia abandone su guerra en Ucrania y compense a su vecino por los graves daños que ha infligido durante casi cuatro años.

¿Cómo afecta la decisión de la UE a la guerra en Ucrania?

El presidente del Consejo de la UE, António Costa, dijo que los líderes europeos se comprometieron en octubre a "mantener los activos rusos inmovilizados hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y compense por los daños causados. Hoy cumplimos con ese compromiso".

Este es un paso clave que permitirá que los líderes de la UE decidan, en una cumbre la próxima semana, cómo utilizar las decenas de miles de millones de euros en activos del Banco Central de Rusia para respaldar un enorme préstamo que ayude a Ucrania a satisfacer sus necesidades financieras y militares durante los próximos dos años.

"Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-2027", agregó Costa, quien presidirá la cumbre del 18 de diciembre.

La medida también evita que los activos que, según cálculos, suman alrededor de 210.000 millones de euros (247.000 millones de dólares), se utilicen en cualquier negociación para poner fin a la guerra sin la aprobación europea.

En un plan de 28 puntos redactado por enviados estadounidenses y rusos se estipulaba que la UE liberaría los activos congelados para que fueran usados por Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ese plan, que surgió el mes pasado, fue rechazado por Ucrania y sus aliados en Europa.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, escribió en X que la decisión de la UE significa que "nadie decidirá en lugar de los europeos el uso de estos fondos".

Acciones de la Unión Europea para apoyar a Ucrania

La gran mayoría de los fondos, con un valor de alrededor de 193.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) a finales de septiembre, están en Euroclear, una cámara de compensación financiera belga.

El dinero se congeló debido a las sanciones de la UE a Rusia por la guerra que inició el 24 de febrero de 2022, pero las sanciones deben renovarse cada seis meses, y los 27 socios deben ratificarlas para que apliquen.

Hungría y Eslovaquia se oponen a proporcionar más apoyo a Ucrania, pero la decisión del viernes evita que bloqueen la renovación de las sanciones y facilita el uso de los activos.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el aliado más cercano en Europa del presidente ruso, Vladímir Putin, dijo en un mensaje en redes sociales que esto significa que "el Estado de derecho en la Unión Europea llega a su fin, y los líderes se colocan por encima de las reglas".

"La Comisión Europea viola sistemáticamente la ley europea. Lo está haciendo para continuar la guerra en Ucrania, una guerra que claramente no se puede ganar", escribió. Hungría "hará todo lo que esté en su poder para restaurar un orden legal", agregó.

En una carta a Costa, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijo que se negaría a apoyar cualquier medida que "incluya cubrir los gastos militares de Ucrania para los próximos años".

Además, advirtió "que el uso de los activos rusos congelados podría poner en peligro directamente los esfuerzos de paz de Estados Unidos, que cuentan directamente con el uso de estos recursos para la reconstrucción de Ucrania".

Pero la comisión alega que la guerra ha tenido un gran costo al incrementar el precio de la energía, además de frenar el crecimiento económico en la UE, que ya le ha proporcionado casi 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) en apoyo a Ucrania.

Bélgica, donde se encuentra Euroclear, se opone al plan de "préstamo de reparaciones" y sostiene que "implica importantes riesgos económicos, financieros y legales". Bruselas pidió a otros países de la UE que compartan el riesgo.

Reacciones de Hungría y Eslovaquia ante la medida

Por su parte, el Banco Central de Rusia dijo el viernes que presentó una demanda contra Euroclear en Moscú por los daños que, según afirma, se causaron al Kremlin con la prohibición de gestionar sus propios activos. Euroclear declinó hacer comentarios.

La cámara de compensación belga tiene alrededor de 17.000 millones de euros (20.000 millones de dólares) en Rusia y no se sabe qué sucedería con ese dinero si la impugnación legal u otros recursos similares tienen éxito.

En una declaración independiente, el Banco Central también calificó los planes más amplios de la UE para usar los activos rusos para ayudar a Ucrania como "ilegales, contrarios al derecho internacional", y apuntó que violaban "los principios de inmunidad soberana de los activos".

Pero el comisario de Economía de la UE, Valdis Dombrovskis, desestimó la demanda, diciendo que la decisión es "legalmente sólida", y que prevé que Rusia "continúe lanzando procedimientos legales especulativos para evitar que la UE defienda el derecho internacional".

Chris Weafer, CEO de Macro-Advisory Ltd. Consultancy, dijo que el momento de la acción judicial está "claramente vinculado" a la intención de la UE de usar los activos congelados.

"El Banco Central de Rusia ha dejado claro que responderá con acciones legales contra todos los países involucrados en la decisión de tomar el dinero ruso", afirmó.

La decisión que la UE tomó el viernes se produjo horas después de que Alemania convocara al embajador ruso en Berlín tras acusaciones de sabotaje, campañas de desinformación, ciberataques e interferencia en sus elecciones.