Conmueve niño que dibujó su álbum del Mundial

Sin embargo, no todos los aficionados pueden coleccionarlo por el precio, pero algunos se las ingenian para tenerlo de todos modos.

Así surge la historia de Joao Gabriel, un niño de 8 años que vive en la región de Goiania en Brasil, quien dibujó sus propia versión y se lo presumió a su padre.

"Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que lo había dibujado. No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los árbitros", explicó el padre a Portal G1.