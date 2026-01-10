¿Por qué Donald Trump quiere Groenlandia?

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela, el escrutinio público y mediático sigue poniendo los ojos en las acciones del presidente de EU, Donald Trump, y los posibles escenarios para otros países en cuestión de soberanía nacional, como Groenlandia.

El pasado viernes 9 de enero, Trump recalcó su deseo de poseer Groenlandia y expandir la presencia militar estadounidense en la isla, además de asegurar rutas marítimas y frenar la presencia de barcos rusos y chinos. "Haremos algo en Groenlandia, les guste o no. Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", sentenció el mandatario durante una reunión con petroleros.

¿Por qué es tan importante Groenlandia para Estados Unidos?

Conocida como "la isla más grande del mundo", Groenlandia está ubicada entre los océanos Atlántico Norte y Ártico en el continente americano, forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y cuenta con una población muy pequeña, con alrededor de entre 56 mil a 57 mil habitantes, según el portal oficial del Consejo Nórdico de Ministros. Su superficie de aproximadamente 2.1 millones de kilómetros cuadrados está cubierta por un 80% de hielo. Entre las actividades económicas principales destaca la caza de focas y de ballenas, así como del turismo y la pesca, que representa el 90% de las exportaciones. Sin embargo, su economía depende mayormente de la ayuda económica anual de Dinamarca.

A pesar de formar parte de este país nórdico, la isla disfruta de un alto grado de autonomía, ampliado en 2009 con el reconocimiento del derecho de autodeterminación y el control sobre su subsuelo. No obstante, ésta no incluye la política exterior y de seguridad ni la política monetaria, por lo que también utiliza la corona danesa.

Acciones de Trump sobre Groenlandia y su impacto internacional

Además de ser un excelente destino turístico para los amantes de la naturaleza, Groenlandia cuenta con diversos recursos naturales, como petróleo, gas natural, uranio, níquel, cobre, oro y las casi desconocidas tierras raras para el desarrollo de una industria minera, las cuales no han sido exploradas por el alto precio de extracción y las intensas condiciones climáticas. Asimismo, otro factor que responde esta pregunta es la posición de la isla y su potencial para convertirse en una de las principales rutas marítimas en el comercio internacional que conectan el Atlántico y el Pacífico. La combinación del cambio climático y el creciente interés de las rutas navales han despertado gran codicia por la isla.

Reacciones de Dinamarca ante las declaraciones de Trump sobre Groenlandia

El presidente Trump ha dejado claro en numerosas ocasiones su intención de adueñarse de la isla, argumentando que es una prioridad de seguridad nacional para el país e incluso planteó la posibilidad del uso de fuerzas armadas para lograrlo. "No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, y eso es lo que va a pasar si no somos dueños de ella", recalcó. Ante los diversos pronunciamientos del mandatario, las autoridades danesas han señalado que lo argumentado no responde a una razón válida para violar el derecho internacional y la integridad territorial de la isla. "Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia", señalaron en un comunicado la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el presidente Jens-Frederik Nielsen.