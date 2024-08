Mitin de Donald Trump en Carolina del Norte

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU.— Donald Trump tendrá otra oportunidad de encarrilar su campaña presidencial, con un mitin y discurso en Carolina del Norte que su campaña está promoviendo como una alocución importante sobre temas económicos.

El evento, en una ciudad de mayoría demócrata rodeada por condados republicanos en las montañas, tiene implicaciones tanto locales como nacionales para el expresidente.

Los republicanos están ansiosos para que Trump se aleje de los insultos y ataques incoherentes que ha lanzado contra la vicepresidenta Kamala Harris desde que ésta se convirtió en la candidata demócrata. Dos veces la semana pasada Trump desperdició tal oportunidad, primero en una conferencia de prensa de una hora en su mansión Mar-a-Lago en Florida y luego en una conversación de dos horas y media en X con el CEO de esa plataforma, Elon Musk.

El más reciente intento ocurre en el estado que Trump ganó por más estrecho margen hace cuatro años y que se perfila nuevamente reñido en estas elecciones. Trump ganó en Carolina del Norte en 2020 por menos de 1,4 puntos porcentuales —unos 74.500 votos— y no se puede dar el lujo de perder los 16 votos electorales que tiene ese estado, por primera vez desde que Barack Obama los ganó en 2008.

"Estamos contentos de darle la bienvenida al presidente Trump al oeste de Carolina del Norte y de hablar sobre cómo él restaurará nuestra economía", dijo el presidente de los republicanos en ese estado, Jason Simmons. "Esta visita demuestra que los republicanos entienden que Carolina del Norte es más que Charlotte y Raleigh —más que las carreteras I-77 e I-95— y que estas comunidades son importantes".

La pregunta es si Trump podrá atenerse al tema económico y culpar a Harris por la inflación, en vez de desviarse hacia sus acostumbradas diatribas y quejas. El discurso será el mismo día en que el Departamento del Trabajo reportó que la inflación anual cayó a su nivel más bajo en más de tres años en julio, lo que podría beneficiar a Harris.

Harris planea estar en Carolina del Norte el viernes para difundir más detalles de su promesa de "fortalecer la clase media ... una de las metas definitorias de mi presidencia".

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que los estadounidenses tienden a confiar más en Trump que en Harris en cuanto a la economía, pero la diferencia es leve: 45% para Trump y 38% para Harris.