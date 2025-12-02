Confirma Trump hablar con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el cártel de los Soles, recientemente clasificado como organización terrorista por el Departamento de Estado. "La respuesta es sí", dijo el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One, tras regresar de su estancia en Mar-a-Lago.

¿Qué declaró Trump sobre la llamada a Maduro?

La confirmación llega en medio de una escalada verbal y militar entre ambos países, luego de que la Casa Blanca intensificara su ofensiva contra el narcotráfico presuntamente originado en Latinoamérica y señalara a Venezuela como su principal objetivo. Aunque el Gobierno estadounidense considera a Maduro jefe de un narcoestado, no ha presentado pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones.

Detalles de la Operación Lanza del Sur

La llamada podría representar una vía diplomática inesperada en un conflicto que se ha prolongado durante años. Trump, quien desde su primer mandato ha cuestionado la legitimidad de Maduro por supuestas irregularidades electorales en 2014, minimizó además un mensaje publicado en su red social Truth, donde advertía sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano. "No leas nada entre líneas", respondió al ser cuestionado sobre una posible operación militar.

Las tensiones han aumentado desde el lanzamiento de la Operación Lanza del Sur, iniciada el 2 de septiembre, durante la cual Estados Unidos ha realizado 21 ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental, dejando 83 personas muertas. Estas acciones, ordenadas por el secretario de Defensa Pete Hegseth, se ejecutaron sin autorización judicial ni aval del Congreso y ahora están bajo investigación legislativa por sospechas de crímenes de guerra.

Impacto de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

El hostigamiento militar de Washington hacia el régimen venezolano ha alcanzado niveles inéditos desde la invasión estadounidense a Panamá en 1989. Miles de soldados se encuentran desplegados cerca de Venezuela, respaldados por aviones, buques de guerra y el portaviones USS Gerald R. Ford. Trump ha reiterado que su Gobierno actuará contra los "narcotraficantes venezolanos", mientras la presión internacional sobre Maduro continúa intensificándose.