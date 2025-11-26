Mantiene EU su apoyo a Sanae Takaichi

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste conversara con el líder chino Xi Jinping. Según Takaichi, Trump le aseguró su amistad y le permitió contactarse en cualquier momento, aunque no se detalló si hablaron sobre su polémico comentario sobre Taiwán.

¿Qué ocurrió?

Takaichi provocó la furia de China al sugerir que Japón podría responder militarmente si Beijing intenta tomar el control de Taiwán. Este planteamiento rompe con la política de ambigüedad estratégica que Japón ha mantenido históricamente respecto a la isla, considerada autónoma pero reclamada por China.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La postura de Takaichi ha generado tensión en las relaciones entre Japón y China, ya que este tipo de declaraciones son vistas como una provocación. La comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollan estos acontecimientos, especialmente en el contexto de la geopolítica en la región.

¿Qué consecuencias podría tener esta situación?

La posibilidad de una respuesta militar de Japón ante un movimiento chino en Taiwán podría alterar el equilibrio en la región. Las acciones de ambos países serán cruciales para determinar el futuro de las relaciones en el Pacífico.