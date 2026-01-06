Trump dice que EEUU comprará de 30 a 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes en redes sociales que las "autoridades interinas" de Venezuela proveerán de 30 a 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" a Estados Unidos a precio de mercado, un anuncio que se produjo después de que las autoridades en Caracas anunciaran que al menos 24 agentes de seguridad venezolanos murieron durante el ataque del ejército estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Trump publicó en Truth Social que el petróleo "será transportado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos". Añadió que el dinero del pago sería controlado por él, pero según dijo se utilizaría para beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos.

¿Qué declaró Delcy Rodríguez sobre el ataque estadounidense?

Por separado, la Casa Blanca está organizando una reunión sobre Venezuela en la Oficina Oval para el viernes con ejecutivos de compañías petroleras como Exxon, Chevron y ConocoPhillips, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato para discutir los aviones.

En tanto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a las palabras de Trump de hace unos días en las que dijo que su destino sería peor que el de su predecesor si no "hace lo correcto" y transforma a Venezuela en un país que se alinea con los intereses de Estados Unidos. Trump ha dicho que su gobierno sería un cargo de la política venezolana y ha presionado para que el país abra sus vastas reservas de petróleo a las empresas estadounidenses.

"En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino... no lo decide sino Dios", aseguró Rodríguez en un evento ante funcionarios del sector agrícola e industrial.

Horas más tarde, después de un recorrido por una barriada pobre del oeste de Caracas, Rodríguez anunció que ha declarado siete días de luto por las víctimas del ataque estadounidense, a quienes catalogó como "mártires caídos en esta agresión sin precedentes en contra del territorio venezolano".

Acciones de la Casa Blanca tras el anuncio de Trump

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que "décenas" de funcionarios y civiles murieron durante el ataque de Estados Unidos en Caracas y que investigarán las muertes de "este crimen de guerra". No especificó si la estimación se refería específicamente a venezolanos.

Además de los agentes de seguridad venezolanos, el gobierno de Cuba había confirmado previamente la muerte de 32 militares y policías cubanos durante la redada. El gobierno cubano asegura que los fallecidos eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, las dos principales agencias de seguridad del país.

Siete soldados estadounidenses resultaron heridos durante el operativo, según el Pentágono. Cinco ya regresaron a sus actividades y los otros dos siguen en recuperación. Los lesionados sufrieron heridas de bala y lesiones por metralla, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir públicamente el tema.

El ejército venezolano publicó en Instagram un tributo en video para los agentes de seguridad fallecidos, en el que se pueden ver los rostros de muchos de ellos sobrepuestos en imágenes a blanco y negro de soldados, aviones estadounidenses sobrevolando Caracas y vehículos blindados destruidos por las explosiones. Mientras tanto, las calles de Caracas que permanecieron desiertas durante días luego del ataque, se llenaron brevemente de multitudes que ondeaban banderas venezolanas y bailaban al ritmo de la música en una muestra de apoyo organizada por el Estado.

"Su derramada sangre no clama venganza, sino justicia y fortaleza", escribió el ejército en una publicación de Instagram. "Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano".

Impacto del ataque en la comunidad venezolana

Trump se arremete contra la reacción de los demócratas. En tanto, Trump rechazó el martes las críticas de los demócratas contra la captura de Maduro, señalando que su predecesor demócrata Joe Biden también había pedido el arresto del líder venezolano por cargos de narcotráfico.

Trump, en declaraciones ante un retiro de legisladores republicanos en Washington, se quejó de que los demócratas no le estaban dando crédito por una operación militar que exitosa a la destitución de Maduro, a pesar de que había un acuerdo bipartidista de que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela.

Maduro fue acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína en 2020. Funcionarios de la Casa Blanca han señalado que el gobierno de Biden, en sus últimos días en el cargo, aumentó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro después de que adquirió un tercer mandato a pesar de evidencia de que perdió las elecciones. Trump duplicó en agosto la recompensa a 50 millones de dólares.

"Sabes, en algún momento, deberían decir: 'Hiciste un gran trabajo. Gracias. Felicitaciones'. ¿No sería bueno?", declaró Trump. "Yo les diría eso si hicieran un buen trabajo, a pesar de que nuestras filosofías son tan diferentes. Pero si hicieran un buen trabajo, estaría feliz por el país. Han estado detrás de este tipo durante años y años y años".

Dado que el petróleo se cotiza actualmente en 56 dólares por barril, la transacción que Trump anunció el martes por la noche podría alcanzar hasta 2.800 millones de dólares. Estados Unidos consume en promedio unos 20 millones de barriles al día de petróleo y productos relacionados, por lo que la transferencia de Venezuela equivaldría a hasta dos días y medio de suministro, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

A pesar de que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, solo produce en promedio alrededor de un millón de barriles al día.

Los estadounidenses están divididos sobre la captura de Maduro, según una encuesta realizada por The Washington Post y SSRS utilizando mensajes de texto durante el fin de semana. Aproximadamente cuatro de cada 10 se expresaron un favor, mientras que aproximadamente la misma proporción se opuso. Cerca de dos de cada 10 no estaban seguros.

El 45%, se opuso a que Estados Unidos tomara el control de Venezuela y eligiera un nuevo gobierno para el país. Aproximadamente nueve de cada 10 dijeron que el pueblo venezolano debería ser quien decidiera el futuro de su país.

Maduro se declaró inocente el lunes a cargos federales de narcotráfico en un tribunal estadounidense. Él y su esposa fueron capturados el sábado en una operación militar en un complejo donde estaban resguardados por guardias cubanos.

Desde entonces, Trump y altos funcionarios de su gobierno han aumentado la ansiedad en todo el mundo de que la operación pueda marcar el comienzo de una política exterior estadounidense más expansionista en el hemisferio occidental. El presidente ha renovado en los últimos días sus llamados para tomar Groenlandia por razones de seguridad y ha amenazado con actuar contra Colombia para facilitar la venta global de cocaína, mientras que su principal diplomático declaró que el gobierno comunista en Cuba está "en muchos problemas".

Reacción de Colombia a Trump

Trump ha dicho que Estados Unidos ahora "dirigirá" Venezuela y presionará al país para que abran sus vastas reservas de petróleo a las empresas energéticas estadounidenses.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, declaró el martes que se reunirá con el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá para presentar una queja formal sobre las recientes amenazas.

Trump dijo el domingo que no descartaba un ataque a Colombia y describió a su presidente, quien ha sido un abierto crítico de la campaña de presión sobre Venezuela, como un "hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos".

En una conferencia de prensa, Villavicencio dijo que espera fortalecer las relaciones con Estados Unidos y mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, haciendo eco de los comentarios hechos el lunes por varios miembros del gobierno de Colombia.

Mientras tanto, los jefes de Estado de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido se unieron el martes a la primera ministra danesa Mette Frederiksen en defensa de la soberanía de Groenlandia. La isla es un territorio autónomo del reino de Dinamarca y, por lo tanto, parte de la alianza militar de la OTAN.

"Groenlandia pertenece a su gente", dice el comunicado. "Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decide sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia".