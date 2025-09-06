EU amenaza con derribar aviones de Venezuela

-Después de que aviones militares venezolanos sobrevolaron un buque de guerra estadounidense en el Caribe, el Presidente Donald Trump lanzó ayer una advertencia al Gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro.

"Si nos ponen en una situación peligrosa, (sus aviones) serán derribados", declaró Trump en la Casa Blanca.

El Ejército de Estados Unidos tiene autorización para derribar aviones venezolanos si los comandantes, dijo Trump, lo consideran necesario.

"Si (los aviones) vuelan en una posición peligrosa, (los mandos estadounidenses) pueden tomar las decisiones que crean adecuadas", reiteró, dirigiéndose a Pete Hegseth, ahora Secretario de Guerra, tras renombrarse el Departamento de Defensa.

En ese contexto, la Administración Trump envió ayer 10 aviones F-35 a Puerto Rico.

Cuando a Trump le preguntaron si deseaba un cambio de régimen en Caracas, esquivó asegurando que "no queremos drogas que matan a nuestra gente", en referencia a la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico desde Venezuela.

El pasado martes, fuerzas estadounidenses desplegadas en costas de Venezuela lanzaron un misil contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas, ataque en el que murieron 11 "narcoterroristas", en palabras Trump.

En Caracas, en un acto con militares, Nicolás Maduro dijo que "ninguna de las diferencias" que su Gobierno tiene con Estados Unidos justifica un conflicto militar.

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.