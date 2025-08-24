Se reúne León XIV con refugiados

El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante una audiencia el sábado con refugiados exiliados de Chagos, el disputado archipiélago del océano Índico que alberga una estratégica base militar de Estados Unidos y Reino Unido. El primer papa estadounidense de la historia insistió en el derecho del pueblo chagosiano a regresar a sus hogares y elogió un reciente tratado entre el Reino Unido y Mauricio sobre el futuro del archipiélago como simbólicamente importante en el escenario internacional. León se reunió con una delegación de refugiados de Chagos, unos 2.000 de los cuales fueron desalojados de sus hogares por el Reino Unido en las décadas de 1960 y 1970 para que Estados Unidos pudiera construir una base naval y de bombarderos en la mayor de las islas, Diego García.

Roma/AP