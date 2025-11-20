Advierte minería riesgo por caída en exploración

El sector minero en México urgió al gobierno federal a abrir la inversión privada y a transparentar los recursos que recibe de las utilidades de las empresas mineras, advirtiendo que la falta de exploración y permisos podría afectar la continuidad de la industria y de la formación de nuevos especialistas.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Rubén de Jesús del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), destacó que la minería requiere años y grandes inversiones antes de producir, y que los impuestos actuales pueden alcanzar hasta el 50% de las utilidades.

La AIMMGM insistió en la necesidad de retomar un modelo de exploración mixto, donde el Estado mantenga la rectoría y la iniciativa privada y académica aporten recursos, tecnología y conocimiento con transparencia. También pidieron la devolución del Fondo Minero a los municipios con actividad minera, ya que desde 2020 los recursos se distribuyen entre diferentes dependencias sin claridad sobre su destino.

¿Qué consecuencias trae la falta de permisos?

En 2024, la exploración minera registró una disminución, lo que preocupa al gremio porque sin exploración no hay nuevos descubrimientos ni futuro industrial. El sector enfatizó que las concesiones pendientes y los retrasos en permisos para nuevos proyectos desalientan la inversión y podrían llevar a capitales a otros países con menos riesgos y mayores incentivos.

Pozo Mendoza celebró la decisión de la Secretaría de Economía de reanudar exploraciones en varios estados, pero advirtió que el Servicio Geológico Mexicano tiene recursos limitados frente al potencial mineral de México. También reiteró la importancia de expandir operaciones a cielo abierto, sujetas a viabilidad técnica y no a criterios políticos, y destacó el compromiso de la industria de atender temas medioambientales de manera responsable.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió que el gobierno está comprometido con el sector para 2026 y que ya iniciaron tareas para reactivar exploración y agilizar permisos. Señaló que el acceso a minerales y su procesamiento impacta no solo la competitividad, sino la seguridad de la cadena de suministro nacional, y que México debe aprovechar esta oportunidad de inversión y desarrollo.

Ebrard informó que se han otorgado tres permisos recientes, aunque no precisó a qué proyectos correspondían, y subrayó que el gobierno trabaja en regulaciones, agua y procesos para facilitar la inversión minera. Sin embargo, no se pronunció sobre la transparencia y el seguimiento de los recursos provenientes de las utilidades de las empresas.