Recuperan unos 100 cuerpos de aldea afectada por un deslizamiento de tierra en Sudán

Los rescatistas han recuperado unos 100 cuerpos de una aldea remota que se teme haya sido arrasada por un devastador deslizamiento de tierra el fin de semana en la región occidental sudanesa de Darfur, indicó un grupo insurgente el miércoles.

Mohamed Abdel Rahman al Nair, portavoz del Movimiento-Ejército de Liberación de Sudán, dijo a The Associated Press que la operación de rescate se llevó a cabo el martes y que las labores de búsqueda continuaban a pesar de la falta de recursos y equipo. También señaló que el número de muertos por el deslizamiento de tierra del 31 de agosto en Tarasin, en las montañas Marrah, podría ascender a 1.000.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) manifestó que aún no se confirman el número de fallecidos ni la magnitud total de la tragedia debido a que es "extremadamente difícil llegar" al lugar.

La ONU ha dicho que "entre 300 y 1.000 personas pudieron haber perdido la vida" en el deslizamiento de tierra, y que se implementaron acciones para apoyar el área afectada, ubicada a más de 900 kilómetros (560 millas) al oeste de Jartum, la capital.

El papa León XIV habló de la tragedia durante su audiencia semanal el miércoles, diciendo que ha dejado "dolor y desesperación".

Hizo un llamado a que haya "una respuesta coordinada para detener esta catástrofe humanitaria" e iniciar un "diálogo serio, sincero e inclusivo entre las partes para poner fin al conflicto y devolver la esperanza, la dignidad y la paz al pueblo de Sudán".

Arjimand Hussain, gerente de respuesta regional en Plan International —una de las pocas organizaciones no gubernamentales que operan en Darfur— señaló que el grupo, junto con la ONU, planea enviar equipos a Tarasin en los próximos días, pero el despliegue es difícil debido a las fuertes lluvias, que hacen inaccesibles las carreteras.

"Toda la comunidad de ayuda humanitaria se siente impotente en este momento", expresó.

La región de las montañas Marrah es un área volcánica con una altura de más de 3.000 metros (9.840 pies) en la cima. La cadena montañosa es patrimonio mundial de la humanidad, y es conocida por tener temperatura más baja y mayor precipitación que sus alrededores, según la UNICEF.

Un deslizamiento de tierra de menor magnitud afectó el área en 2018, dejando al menos 19 muertos y decenas de heridos, según la ahora disuelta misión de Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur.

La tragedia del domingo fue la más reciente en Sudán, en medio de su devastadora guerra civil. El país se ha visto afectado por hambrunas y brotes de enfermedades, incluido el cólera, que provocó cientos de muertes este año.

La guerra comenzó en abril de 2023, cuando las crecientes tensiones entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido derivaron en enfrentamientos abiertos en Jartum y otras partes del país.

El conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo. Más de 14 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse, y hay hambruna en varias partes del país.