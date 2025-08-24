Mueren 12 en derrumbe

El colapso de un puente ferroviario en construcción sobre un importante río en China causó la muerte de al menos 12 trabajadores y dejó otros cuatro desaparecidos, según la prensa estatal. Fotos aéreas de la agencia noticiosa estatal Xinhua mostraban que faltaba una gran sección del arco curvado de color aguamarina del puente. Además, podía verse una sección doblada de la plataforma de la infraestructura colgando hacia abajo sobre el río Amarillo.

Beijing/AP