Tormenta invernal azota suelo estadounidense

Decenas de millones de estadounidenses sufrieron temperaturas escalofriantes, ventiscas, cortes de energía y reuniones festivas canceladas debido a una tormenta invernal que, según los meteorólogos, casi no tiene precedentes en su alcance, exponiendo a alrededor del 60% de los EE . UU. población a algún tipo de aviso o advertencia de clima invernal.

Los cortes de energía han dejado a unos 1,4 millones de hogares y negocios a oscuras, según el sitio web PowerOutage, que rastrea los informes de servicios públicos. La Autoridad del Valle de Tennessee, la empresa de servicios públicos más grande del país, puso fin a los apagones continuos el viernes por la tarde, pero continuó instando a los hogares y las empresas a ahorrar energía.

Y casi 5.000 vuelos dentro, hacia o desde los EE. UU. fueron cancelados el viernes, según el sitio de seguimiento FlightAware, lo que provocó más caos a medida que los viajeros intentaban llegar a casa para las vacaciones.

"Tenemos que mantenernos positivos", dijo Wendell Davis, quien juega baloncesto con un equipo en Francia y estaba esperando en el O'Hare de Chicago el viernes después de una serie de cancelaciones de vuelos.

La enorme tormenta se extendió de frontera a frontera. En Canadá, WestJet canceló todos los vuelos el viernes en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, a partir de las 9 a.m., cuando los meteorólogos del país advirtieron sobre un posible evento meteorológico único en una década.

Y en México, los migrantes esperaron cerca de la frontera de EE . UU. en temperaturas inusualmente frías mientras esperaban una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre si y cuándo levantar las restricciones de la era de la pandemia que impiden que muchos soliciten asilo.

Los meteorólogos dijeron que un ciclón bomba , cuando la presión atmosférica cae muy rápidamente en una fuerte tormenta, se había desarrollado cerca de los Grandes Lagos, provocando condiciones de ventisca, incluidos fuertes vientos y nieve.

Se cerraron varias carreteras y los accidentes se cobraron al menos cinco vidas, dijeron las autoridades. Al menos una persona murió en un choque masivo que involucró al menos 50 vehículos en la autopista de peaje de Ohio. Un conductor de Kansas City, Missouri, murió el jueves después de patinar en un arroyo, y otros tres murieron el miércoles en choques separados en carreteras heladas del norte de Kansas.

MICHIGAN

Michigan también enfrentó una avalancha de accidentes, incluido uno que involucró a nueve semirremolques.

Brent Whitehead dijo que le tomó 7.5 horas __ en lugar de las seis __ habituales para conducir desde su casa cerca de Minneapolis hasta la casa de sus padres en las afueras de Chicago el jueves en condiciones a veces heladas.

"Gracias a Dios que tenía mi auto equipado con llantas para nieve", dijo.

Los activistas también se apresuraron a sacar del frío a las personas sin hogar. Casi 170 adultos y niños se mantenían calientes la madrugada del viernes en Detroit en un refugio y un centro de calentamiento que están diseñados para albergar a 100 personas.

"Esta es mucha gente adicional", pero no era una opción rechazar a nadie, dijo Faith Fowler, directora ejecutiva de Cass Community Social Services, que administra ambas instalaciones.

En Chicago, Andy Robledo planeó pasar el día organizando esfuerzos para controlar a las personas sin vivienda a través de su organización sin fines de lucro, Feeding People Through Plants. Robledo y los voluntarios construyen tiendas de campaña inspiradas en las tiendas de pesca en hielo, incluido un contrapiso de madera contrachapada.

"No es una casa, no es un apartamento, no es una habitación de hotel. Pero es un gran paso adelante de lo que tenían antes", dijo Robledo.

OREGON

En Portland, Oregon, casi 800 personas durmieron en cinco refugios de emergencia el jueves por la noche, mientras los equipos de ayuda para personas sin hogar se desplegaban para distribuir equipos de supervivencia para el clima frío.

DoorDash y Uber Eats suspendieron el servicio de entrega en algunos estados y el servicio de autobús se interrumpió en lugares como Seattle.

La energía cesó en la panadería de Maryland de Jaime Sheehan durante unos 90 minutos el viernes, apagando el horno de convección y deteniendo la batidora que necesitaba para hacer crema de mantequilla.

"Afortunadamente, todos los pedidos que salían hoy ya terminaron ayer", dijo unos momentos antes de que volviera la energía.

Aproximadamente al mismo tiempo, Corey Newcomb y su familia estaban entrando en su sexta hora sin electricidad en su casa en la pequeña ciudad de Phenix, Virginia.

"Estamos lidiando con eso y eso es todo", dijo Newcomb en un mensaje de Facebook.

DAKOTA DEL SUR

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, dijo que estaba desplegando a la Guardia Nacional para transportar madera a las tribus Oglala Sioux y Rosebud Sioux y ayudar con la remoción de nieve.

"Tenemos familias que están muy lejos de las que no hemos tenido noticias en dos semanas", dijo Wayne Boyd, jefe de gabinete del presidente de Rosebud Sioux.

Temiendo que algunos se estén quedando sin comida, la tribu esperaba conseguir un helicóptero el sábado para ver cómo estaban los varados.

Mientras tanto, la tribu Oglala Sioux estaba usando motos de nieve para llegar a los miembros que viven al final de caminos de tierra de millas de largo.

"Ha sido una gran pelea hasta ahora", dijo el presidente tribal Frank Star Comes Out.

En la reserva india de Pine Ridge, Harlie Young estaba acurrucada con cinco niños y su padre de 58 años alrededor de una estufa de leña mientras la nieve de 3,6 metros (12 pies) bloqueaba la casa.

"Solo estamos tratando de ver el lado positivo de que todavía vienen y no se olvidaron de nosotros", dijo el viernes, mientras la temperatura era de 10 grados (menos 21 Celsius) con una sensación térmica de menos -21. (menos 29C).

El servicio meteorológico pronostica la Navidad más fría en más de dos décadas en Filadelfia, donde los funcionarios escolares cambiaron las clases en línea el viernes.

WASHINGTON

En la cima del monte Washington de New Hampshire, el pico más alto del noreste, el viento superó las 150 mph (241 kph).

En Boston, la lluvia combinada con una marea alta envió olas sobre el malecón en Long Wharf e inundó algunas calles del centro. Fue tan malo en Vermont que Amtrak canceló el servicio del día y las oficinas estatales no esenciales cerraban temprano.

"Escucho de los equipos que están viendo árboles crecidos arrancados de raíz", dijo Mari McClure, presidenta de Green Mountain Power, la empresa de servicios públicos más grande del estado, en una conferencia de prensa.

Llamándolo una "tormenta del fregadero de la cocina", la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia. En partes de la ciudad de Nueva York, las inundaciones por mareas inundaron carreteras, hogares y negocios el viernes por la mañana, y la policía atravesó el agua hasta las rodillas para sacar a los automovilistas varados a un lugar seguro en Queens.

En Iowa, el locutor deportivo Mark Woodley se convirtió en una sensación en Twitter después de que lo llamaron para hacer transmisiones en vivo al aire libre con viento y nieve porque los eventos deportivos fueron cancelados. Para el mediodía del viernes, una compilación de sus transmisiones había sido vista casi 5 millones de veces en Twitter.

"Tengo buenas noticias y tengo malas noticias", le dijo a un presentador. "La buena noticia es que todavía puedo sentir mi cara en este momento. La mala noticia es que desearía no poder hacerlo".