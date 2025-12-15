Policía australiana dice que tiroteo masivo en Sidney fue inspirado por el Estado Islámico

Un tiroteo masivo en el que 15 personas fueron asesinadas durante una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sidney fue "un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico", declaró el martes la comisaria de la policía federal de Australia, Krissy Barrett.

Los sospechosos son un padre y su hijo, de 50 y 24 años, han dicho las autoridades. El de mayor edad fue abatido a tiros, mientras que su hijo recibía atención en un hospital el martes.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Sidney?

En la conferencia de prensa ofrecida por líderes políticos y las fuerzas policiales el martes, los funcionarios confirmaron por primera vez sus creencias sobre las ideologías de los sospechosos. El primer ministro Anthony Albanese indicó que los comentarios se basaban en la evidencia obtenida, incluida "la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que ha sido incautado".

Hay 25 personas que aún están siendo tratadas en hospitales después de la masacre del domingo, diez de ellas sumamente graves. Tres se encuentran en un hospital infantil.

Entre ellas está también un hombre que fue captado en video aparentemente derribando y desarmando a uno de los agresores, antes de apuntarle al individuo con su propia arma y luego dejarla en el suelo.

Acciones de la autoridad tras el ataque

Las edades de las víctimas oscilaban entre los 10 y los 87 años. Participaban el domingo en un evento de Janucá en la playa más famosa de Australia cuando se escucharon los disparos.

Albanese y los gobernantes de algunos estados de Australia se han comprometido a endurecer las ya estrictas leyes de armas del país, en las que serían las reformas más radicales desde que un hombre armado mató a 35 personas en Port Arthur, Tasmania, en 1996. Desde entonces los tiroteos masivos en Australia han sido poco frecuentes.

Los funcionarios divulgaron más información a medida que se incrementaban las preguntas y la ira del público en el tercer día después del ataque, relativas a cómo los sospechosos pudieron planearlo e implementarlo, y si los judíos australianos habían sido protegidos suficientemente del creciente antisemitismo.

Albanese anunció planes para restringir aún más el acceso a las armas, en parte porque se supo que el sospechoso de mayor edad había reunido su arsenal de seis armas legalmente.

"Los presuntos asesinos, insensibles en cómo supuestamente coordinaron su ataque, parecían no tener en cuenta la edad ni la capacidad de sus víctimas", apuntó Barrett. "Parece que a los presuntos asesinos sólo les interesaba lograr una cifra de muertes".

Detalles confirmados sobre los sospechosos

Los sospechosos viajaron a Filipinas el mes pasado, dijo Mal Lanyon, comisario de policía del estado de Nueva Gales del Sur. Los investigadores indagarán cuáles fueron las razones de su viaje y a dónde acudieron en ese país, agregó.

Confirmó también que un vehículo retirado de la escena, que estaba registrado a nombre del sospechoso más joven, contenía dispositivos explosivos improvisados.

"Yo confirmo también que contenía dos banderas del EI fabricadas en casa", señaló Lanyon.