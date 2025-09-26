Nueva tormenta se aleja de Filipinas, dejando 10 muertos y evacuaciones masivas

MANILA, Filipinas — Otra tormenta tropical salió de la región central de Filipinas el viernes, dejando al menos 10 muertos, derribando árboles y postes eléctricos, y provocando la evacuación de más de 433.000 personas de aldeas propensas a deslizamientos de tierra e inundaciones, azotadas desde hace tiempo por tifones.

Bualoi fue la última de una serie de meteoros consecutivos procedentes del Pacífico que amenazan Asia. El tifón Ragasa, uno de los más potentes en años, dejó al menos 28 fallecidos en el norte de Filipinas y Taiwán, la mayoría en inundaciones, antes de tocar tierra en China y disiparse el jueves sobre Vietnam.

Bualoi tocó tierra en San Policarpo, en la provincia de Samar Oriental, el jueves por la noche con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora (68 millas por hora), dejó sin electricidad a las provincias del centro-este tras derribar árboles y postes eléctricos, provocó inundaciones y dos deslaves menores, y arrancó techos de casas y de una tribuna, reportaron la agencia de mitigación de desastres del país y funcionarios provinciales.

Más de 433.000 personas fueron trasladadas a refugios de emergencia del gobierno a medida que se acercaba la tormenta, incluyendo en la provincia de Albay, donde se pidió a los residentes en las faldas del Mayon, uno de los volcanes más activos del país, que se fueran a lugares seguros debido a posibles flujos de lodo volcánico, dijo a reporteros Bernardo Rafaelito Alejandro IV, de la oficina de protección civil.

Dos aldeanos murieron aplastados por un árbol caído y un muro de concreto que colapsó, y un tercero se ahogó en la provincia central de Masbate, que fue duramente azotada. Siete aldeanos murieron en la provincia central de Biliran, principalmente debido a inundaciones repentinas, dijo Alejandro.

Al menos 13 personas fueron reportadas como desaparecidas, en su mayoría pescadores de tres provincias centrales que no han sido localizados tras aventurarse al mar antes que la tormenta llegara, agregó.

"Necesitamos operaciones de limpieza porque la mayor parte de nuestra red de carreteras no es realmente transitable para el paso de la ayuda alimentaria y sanitaria", resaltó el gobernador de Masbate, Ricardo Kho, en una conferencia de prensa televisada luego que su provincia fuera azotada por la tormenta el viernes por la mañana. "También necesitamos ayuda para reabrir nuestros puertos lo antes posible a fin de recibir ayuda de diferentes provincias".

Bualoi, que en Filipinas fue bautizado como Opong, fue el 15to ciclón tropical que azota el país en lo que va de año.

La tormenta de rápido movimiento, que tiene una banda de lluvia y viento que abarca aproximadamente 450 kilómetros (280 millas) desde su vórtice, se desvió ligeramente hacia el sur de su trayectoria pronosticada hacia el noroeste. Eso evitó que las provincias costeras densamente pobladas al sur de la capital, Manila, sufrieran un impacto más fuerte antes que la tormenta comenzara a adentrarse al mar de China Meridional. Según los pronósticos filipinos, podría volver a tomar fuerza y convertirse en un tifón en su avance hacia el norte de Vietnam.

La última tormenta llegó en un momento delicado para Filipinas. Múltiples investigaciones han salpicado a varios legisladores, incluyendo aliados del presidente Ferdinand Marcos Jr. en un escándalo de corrupción relacionado con el control de inundaciones y proyectos de infraestructura relacionados. Las acusaciones sobre cuantiosos sobornos que han financiado el estilo de vida lujoso de los implicados han indignado a la población y provocaron protestas en esta nación del sudeste asiático propensa a las inundaciones mortales y a los tifones.

Marcos describió la magnitud de la corrupción y su impacto en los filipinos de a pie como "horrible" y dijo que nadie estará exento de las investigaciones y enjuiciamientos en curso, incluidos sus aliados cercanos.

Las autoridades afirman que la supuesta corrupción masiva ha socavado la infraestructura necesaria para mitigar el efecto de unos fenómenos climáticos cada vez más intensos debido al cambio climático.

Dos ingenieros gubernamentales destituidos dijeron en una investigación del Senado esta semana que, en los últimos seis años, la mayoría de los proyectos de control de inundaciones, carreteras y otras obras de infraestructura construidos en Bulacan, una provincia propensa a inundaciones de 3,7 millones de habitantes próxima a Manila, fueron hechos de manera deficiente o a precios excesivos para compensar los enormes sobornos entregados a congresistas y senadores.