Sismo de 7,4 remece Chile; hay un fallecido

BUENOS AIRES.— Al menos una persona falleció después de que un terremoto de 7,4 sacudiera el norte de Chile con epicentro a 45 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, cercano a la frontera con Argentina, según el centro de monitoreo de sismos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Hay "una persona fallecida en la comuna de Calama. Una persona adulta, chilena, de 59 años que falleció en el transcurso del sismo", dijo a periodistas el delegado presidencial de la región, Miguel Ballesteros.

Ballesteros indicó que, según la información preliminar de Carabineros de Chile, el individuo falleció mientras daba instrucciones a su familia de cómo proceder ante la emergencia y descartó que la muerte se dio por la caída de material rocoso o estructural.

"Se descarta que haya sido producto de alguna caída de estructura o afectación de infraestructura y más bien tendría causas médicas que habrían generado el deceso de esta persona", dijo. "Sin embargo, es una víctima que podemos contabilizar en el transcurso del desarrollo del sismo en cuestión", agregó.

Inicialmente, el Servicio Geológico estadounidense reportó una magnitud de 7,3, que después fue actualizada a 7,4, y que se produjo a una profundidad de 117,4 kilómetros. Según los datos recopilados por la Red Geocientífica de Chile, se registraron al menos una decena de réplicas, de baja a moderada intensidad, tras el movimiento inicial.

Asimismo, la entidad puntualizó que éste es el peor terremoto registrado en el país en casi ocho años y el primero en superar la magnitud de 7,0 en Chile desde 2016.

El presidente chileno, Gabriel Boric, había indicado anteriormente en un mensaje en X, antes Twitter, que "no hay reporte de heridos ni daños mayores", según datos preliminares. Aseguró que "los equipos están recabando información" sobre lo ocurrido en la región de Antofagasta.

Tampoco hubo informe preliminar de daños o afectaciones en territorio argentino.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile precisó que el terremoto no reunió "las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Boric igualmente mencionó que había "algunos rodados" —desprendimientos de piedras o tierra— en la ruta de Calama a Tocopilla.

Pocas horas después, Justo Zuleta Santander, alcalde de la turística San Pedro de Atacama —la población más cercana al punto de origen del terremoto— confirmó que todo indica que "después de un movimiento tan intenso no hay mayor afectación a la población". Pese a ello, convocó una reunión de emergencia para seguir recabando la última información de posibles daños.

"Ha vuelto ya todo a la normalidad aquí en San Pedro de Atacama, el suministro eléctrico también", dijo en un vídeo publicado en las redes sociales.

El gobierno también anunció que conformaría "de inmediato" el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres provincial en El Loa, en la zona del temblor. Afirmó además que vehículos de patrullas y equipos fueron desplegados para realizar una evaluación de eventuales daños y para "tomar medidas que sean necesarias".

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas chileno indicó que se registraron cortes puntuales del tráfico en algunas carreteras por "rodados menores" y que realiza "inspecciones y monitoreo constante en la zona".

El Senapred también informó que el terremoto se sintió, con diferentes intensidades, en varias regiones del país: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Arica y Parinacota.

En vídeos e imágenes que circulan en las redes sociales, los usuarios compartieron el momento de temblor, en el que se ven personas abandonando edificios o un gimnasio siendo evacuado.

Pese a los fuertes temblores sentidos, el Senapred calificó el terremoto como de "mediana intensidad" debido a su profundidad y a que no fue tan cerca de la superficie, lo que minimiza los riesgos de daños y heridos.

La Red Geocientífica de Chile indicó que el sismo, "a pesar de su destacable tamaño, y la gran cantidad de objetos caídos, no es considerado como Mayor Intensidad". Apuntó que el terremoto produjo "algunas grietas menores en infraestructuras". Sin embargo, "no se cayó ninguna casa ni ningún edificio", tampoco "no fue difícil para los habitantes mantenerse de pie", por lo cual "no se considera como mayor intensidad".

En 2016, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región de Los Lagos, el 25 de diciembre de 2016, el más fuerte registrado desde 1960. Pese a la intensidad, no hubo fallecidos.