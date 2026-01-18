Europa advierte de una "peligrosa espiral descendente" por aviones de Trump hacia Groenlandia

Los ocho países europeos a los que el presidente estadounidense Donald Trump apuntó con un arancel del 10 % para oponerse a que Estados Unidos tome Groenlandia criticaron la medida el domingo, advirtiendo que sus amenazas "socavan las relaciones transatlánticas y plantean el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

¿Cómo reaccionó Europa ante la amenaza de Trump?

La declaración conjunta de algunos de los aliados más cercanos de Washington deja entrever un posible punto de inflexión en las recientes tensiones sobre soberanía y seguridad casi 24 horas después de la amenaza de Trump.

Fue también la reprimenda más contundente a Trump por parte de los aliados europeos desde que regresó a la Casa Blanca hace casi un año. En los últimos meses, los europeos han optado principalmente por la diplomacia y el halago al mandatario republicano, incluso mientras intentan poner fin a la guerra en Ucrania. La declaración del domingo, así como el envío de soldados por parte de algunos países europeos a Groenlandia para un ejercicio danés de entrenamiento militar, parecieron alejarse de esa estrategia.

La declaración conjunta inusualmente firme de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Holanda y Finlandia señaló que los efectivos enviados a Groenlandia para el ejercicio "Resistencia Ártica" no representan "ninguna amenaza para nadie".

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, dijo a los periodistas en Oslo que se abrió un diálogo con Washington la semana pasada y "no renunciaremos a eso... Así que nos mantendremos en el camino, a menos que Estados Unidos decida lo contrario".

Acciones de los aliados europeos en respuesta a Trump

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, agregó: "No permitiremos que nos pongan bajo presión, y ese tipo de amenazas (de aranceles por parte de Estados Unidos) son inaceptables entre aliados cercanos".

Seis de los países señalados forman parte de los 27 miembros de la UE, que operan como una zona económica única en términos de comercio.

Tras las conversaciones de emergencia entre los enviados nacionales de la UE el domingo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó que los líderes del bloque están de acuerdo en que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos".

Expresaron su "disposición a defendernos contra cualquier forma de coerción", señaló Costa en un comunicado. Se prevé que él convoque a una cumbre de los líderes del bloque más adelante esta semana.

Impacto de las amenazas de aranceles en las relaciones transatlánticas

El anuncio de Trump el sábado plantea una prueba potencialmente peligrosa para las relaciones de Washington con Europa. El presidente republicano parecía indicar que emplearía los aranceles como herramienta de presión para obligar a sostener conversaciones sobre el estatus de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, país de la OTAN, que él considera crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia", manifestó el grupo. "Basándonos en el proceso iniciado la semana pasada, estamos listos para establecer un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente. Las amenazas de aranceles socavan las relaciones transatlánticas y plantean el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

Hay interrogantes sobre cómo podría intentar implementar en la Casa Blanca los aranceles, porque la UE es una zona económica única en términos de comercio. Tampoco está claro cómo podría actuar Trump bajo la ley estadounidense, aunque podría citar poderes económicos de emergencia que actualmente están bajo impugnación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que China y Rusia se beneficiarán de las divisiones entre Estados Unidos y Europa. Y agregó en redes sociales: "Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordar esto dentro de la OTAN".

Europa ha estado intentando mantener a Trump de su lado para asegurar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, incluido el que Washington comparte inteligencia con Kiev y su participación en garantías de seguridad si se alcanza un acuerdo de paz con Rusia.

Rasmus Søndergaard, investigador sénior del Instituto Danés de Estudios Internacionales, señaló que el anuncio de Trump "no tiene precedentes" porque las amenazas de aranceles normalmente surgen de desacuerdos comerciales, no de disputas territoriales entre aliados.

"Por supuesto, por eso estamos viendo la respuesta de los países europeos, diciendo: 'ya basta'", dijo a The Associated Press. "Creo que en parte probablemente hay un cálculo estratégico, por supuesto, de los gobiernos en estos países de que, si cedes ante Trump en esto, ¿cuál será la próxima cosa?. Y en algún momento tienes que empezar a resistir".

Søndergaard también dijo que Trump niveló el campo de juego para Europa con la amenaza de aranceles. Los europeos no pueden competir militarmente, pero la UE puede ejercer un arma económica a través de aranceles recíprocos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, escribió en redes sociales el domingo que había hablado con Trump. Rutte ha sido criticado en los últimos días por evadir en gran medida las preguntas sobre Trump y Groenlandia y cualquier tensión de la alianza atlántica sobre la isla.

"Continuaremos trabajando en esto, y espero verlo en Davos a finales de esta semana", expresó Rutte.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también habló con Trump y le dijo que "aplicar aranceles a los aliados por intentar garantizar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN está mal", de acuerdo con una portavoz de Downing Street. Esa llamada siguió a conversaciones con Rutte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La iniciativa de Trump también fue criticada a nivel nacional.

El senador demócrata Mark Kelly, expiloto de la Armada, advirtió que los aranceles con los que Trump ha amenazado a los aliados de Estados Unidos harían que los estadounidenses "paguen más para intentar obtener un territorio que no necesitamos".

"Soldados de países europeos están llegando a Groenlandia para defender de nosotros el territorio. Asimilen eso", escribió en redes sociales. "El daño que este presidente está haciendo a nuestra reputación y nuestras relaciones está creciendo, haciéndonos menos seguros. Si no cambia algo, nos quedaremos solos con adversarios y enemigos en todas direcciones".

El exvicepresidente Mike Pence dijo que apoya que Estados Unidos posea Groenlandia, pero no como Trump desea lograrlo.

Expresó su preocupación por la amenaza de una invasión militar y por saber si Trump cuenta o no con la autoridad constitucional para imponer aranceles unilaterales a los aliados de la OTAN. La posición actual del mandatario amenaza "con fracturar esa sólida relación, no sólo con Dinamarca, sino con todos nuestros aliados de la OTAN", declaró Pence en el programa "State of the Union" de CNN.

Aliados populistas de Trump critican los aranceles

El anuncio de los aranceles provocó reacciones adversas, incluso entre aliados populistas de Trump en Europa.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, considerada una de las aliadas más cercanas de Trump en el continente, dijo el domingo que había hablado con él sobre los aranceles, que describió como "un error".

El despliegue en Groenlandia de un pequeño número de efectivos de algunos países europeos fue malinterpretado por Washington, dijo Meloni a los periodistas. Señaló que el despliegue no es una medida contra Estados Unidos, sino que su objetivo es proporcionar seguridad contra "otros actores" que no nombró.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, y también legislador del Parlamento Europeo, declaró que la UE debería suspender el acuerdo arancelario del año pasado con Estados Unidos, y dijo que las amenazas de Trump son "chantaje comercial".

Trump también logró la inusual hazaña de unir a los principales partidos políticos británicos, incluido el partido de extrema derecha Reform UK, todos los cuales criticaron la amenaza de aranceles.

En Londres un espectador gritó: "¡dejen a Groenlandia en paz!", mientras Vanessa Williams cantaba el himno "The Star-Spangled Banner" antes de que comenzara un partido de la NBA entre los Grizzlies de Memphis y el Magic de Orlando. La interrupción provocó algunas risas y aplausos.