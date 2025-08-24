Votan por una central nuclear

Los votantes en Taiwán decidían acerca de la destitución de siete diputados de la oposición y sobre la reactivación de la energía nuclear tres meses después del cierre de su último reactor en funcionamiento.

Las votaciones de destitución, las segundas que se celebran en un mes, son un intento de restaurar el control del partido gobernante en el Parlamento después de que el Partido Progresista Democrático perdiera la mayoría en unos comicios en 2024. Taipéi/AP