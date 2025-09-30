Negociación del T-MEC tiene "alto contenido bilateral": Ebrard

Cómo ocurrió en la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump que se negociaron bilateralmente temas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así sucederá seguramente en la revisión, porque hay puntos que solo competen a dos partes, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En entrevista al término del evento "Mentes en Acción 2da edición Hecho en México", el funcionario indicó que con respecto a la declaración del representante comercial del vecino país del Norte, Jamieson Greer, de qué la negociación del acuerdo comercial será bilateral, el funcionario mexicano indicó que "quizás se refiere al alto contenido bilateral".

Por lo anterior, señaló que "siempre tienen un contenido alto bilateral por razón natural, es decir, hay muchos temas, por ejemplo, pues nosotros somos los exportadores principales de tomate y en cambio Canadá su exportación principal es madera".

Ebrard agregó que "nosotros exportamos 90 mil toneladas de aluminio, pero Canadá es el principal productor de aluminio de América del Norte. Entonces, evidentemente hay temas, muchos, muchos temas que son bilaterales. También con Canadá nosotros tenemos muchos temas respecto a minas".