Sudáfrica inicia ensayos clínicos de vacuna contra el cólera

JOHANNESBURGO

Investigadores y científicos en Sudáfrica lanzaron el martes ensayos clínicos sobre la primera vacuna desarrollada localmente.

La vacuna oral contra el cólera, desarrollada por la firma farmacéutica Biovac con sede en Ciudad del Cabo, está actualmente en ensayos para determinar su seguridad en adultos y será seguida por ensayos para compararla con las vacunas contra el cólera existentes que ya están en el mercado.

Dependiendo de los resultados, la vacuna podría ser aprobada y estar lista para su uso en África para 2028, declaró el ministro de Salud Aaron Motsoaledi.

¿Cuál es la importancia de esta vacuna?

El desarrollo de la vacuna ha sido elogiado como un hito significativo para el acceso a las vacunas en el país y en el resto del continente. Motsoaledi expresó que, aunque Sudáfrica experimenta niveles relativamente bajos de cólera, muchos países en África, a menudo gravemente afectados por brotes, se beneficiarían enormemente. Dijo que la pandemia de COVID-19 expuso cuán vulnerables eran los países africanos a las pandemias al depender de vacunas importadas.

Sudáfrica a menudo experimenta brotes de cólera debido a los movimientos transfronterizos. Otras causas incluyen la falta de agua limpia en comunidades como Hammanskraal, en la capital Pretoria, donde la provisión de agua limpia sigue siendo un problema importante.

Un brote de cólera en 2023 llevó a la muerte de 47 personas y más de 1.400 casos reportados, pero países vecinos como Malaui, Mozambique y Zimbabue han experimentado casos y muertes mucho más altos.

"Cuando podemos investigar, desarrollar y fabricar vacunas localmente, reducimos nuestra vulnerabilidad a las interrupciones en la cadena de suministro, presiones geopolíticas, competencia en el mercado internacional y el nacionalismo de las vacunas, que fue evidente en el apogeo de la pandemia de COVID-19", afirmó Motsoaledi.

¿Dónde se realizan los ensayos clínicos?

Los ensayos se están llevando a cabo en las provincias de Gauteng, Cabo Oriental y KwaZulu-Natal, donde anteriormente se han reportado casos de cólera. "Este desarrollo aborda una necesidad crítica y vital, dada la continua escasez global de la vacuna en medio de brotes recurrentes de cólera", señaló el CEO de Biovac, Morena Makhoana.

Lerato Maleka, de 44 años, quien es una de las primeras participantes en el ensayo clínico, indicó que se inscribió debido a los problemas de agua en Sudáfrica. "No he tenido cólera, pero sabemos que a veces no mantienen el agua y la gente murió en Hammanskraal por cólera al beber agua, así que quería protegerme de eso", manifestó Maleka.

Sostuvo que aunque nunca ha habido un brote donde vive en Diepkloof, Soweto, a menudo han tenido que hervir el agua del grifo ya que no estaba limpia.

Shadrack Makutu, de 37 años, un residente de la provincia de Limpopo, es otro participante que ha experimentado previamente un brote en su aldea de Bushbuckridge. "Conozco personas que comparten agua con animales, así que conozco a algunas personas que han sido afectadas por este cólera", comentó Makutu.

La Organización Mundial de la Salud estima que hasta cuatro millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por el cólera cada año, con entre 21.000 y 143.000 personas muriendo por ello anualmente.