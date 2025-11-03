Starbucks vende 60% de su operación en China en un acuerdo de 4.000 millones de dólares

Starbucks anunció el lunes la formación de una empresa conjunta con la firma de inversión china Boyu Capital para operar las cafeterías de Starbucks en China.

Según el acuerdo, Boyu adquirirá un 60 % de interés en las operaciones minoristas de Starbucks en China, las cuales están valoradas en 4.000 millones de dólares. Starbucks retendrá un 40 % de su participación en la empresa conjunta y será propietaria y operadora de la marca Starbucks.

Starbucks destacó que su negocio en China tendrá un valor total superior a los 13.000 millones de dólares, incluyendo los ingresos de la venta del interés mayoritario a Boyu, el valor de su participación del 40 % y regalías.

¿Qué ocurrió?

Starbucks ingresó a China hace casi 30 años y se le atribuye el crecimiento de la cultura del café en el país. China es el segundo mercado más grande de Starbucks fuera de Estados Unidos, con 8.000 cafeterías.

Sin embargo, el gigante de la industria del café con sede en Seattle ha enfrentado dificultades en la nación asiática en los últimos años debido a la aparición de startups de menor costo y rápido crecimiento como Luckin Coffee. Las ventas en tiendas de Starbucks en China han caído en sus dos últimos años fiscales.

Como resultado, Starbucks ha estado buscando un socio para ayudar a crecer sus operaciones en China, particularmente en ciudades más pequeñas. El presidente y CEO de Starbucks, Brian Niccol, dijo en julio que la compañía evaluaba alrededor de 20 ofertas para adquirir una participación en la empresa.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Niccol señaló el lunes que Boyu comparte con Starbucks el compromiso de proporcionar una gran experiencia tanto para los clientes como para los empleados. También ayudará a Starbucks a lograr su objetivo de crecer eventualmente a 20.000 tiendas en China, destacó Niccol.

"El profundo conocimiento local y la experiencia de Boyu ayudarán a acelerar nuestro crecimiento en China, especialmente a medida que nos expandimos a ciudades más pequeñas y nuevas regiones", afirmó Niccol en un comunicado.

Alex Wong, socio de Boyu Capital, señaló que Starbucks ha construido una profunda conexión con los consumidores chinos a lo largo de casi tres décadas.

"Esta asociación refleja nuestra creencia compartida en la fuerza perdurable de la marca y la oportunidad de llevar aún más innovación y relevancia local a los clientes en toda China", dijo Wong en un comunicado.

La sede de Starbucks en China permanecerá en Shanghái. Boyu Capital, que fue fundada en 2011, tiene oficinas en Shanghái, Hong Kong, Singapur y Beijing.

Las empresas comentaron que esperan finalizar el acuerdo en el segundo trimestre del año fiscal 2026 de Starbucks. El ejercicio fiscal 2026 de Starbucks comenzó el 29 de septiembre.