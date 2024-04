Suman 9 fallecidos por sismo en Taiwán

Taiwán.- El terremoto más fuerte en Taiwán en un cuarto de siglo sacudió la isla la mañana del miércoles, matando a nueve personas, dejando a decenas atrapadas en una cantera y un parque nacional, y obligando a algunos residentes a escapar por las ventanas de edificios dañados.

El sismo, que dejó también más de 1.000 personas heridas, se registró durante la hora pico y tuvo su epicentro frente a la costa del condado rural y montañoso de Hualien, donde algunos edificios quedaron inclinados y sus pisos inferiores se vinieron abajo. A poco más de 150 kilómetros (93 millas) de distancia, en la capital Taipéi, cayeron tejas de edificios viejos y las escuelas evacuaron a sus estudiantes a campos deportivos mientras continuaban las réplicas.

RESCATISTAS NO PARAN

Los rescatistas recorrieron Hualien en busca de personas que pudieran haber quedado atrapadas, y utilizaron excavadoras para estabilizar los edificios dañados. El número de personas desaparecidas, atrapadas o varadas fluctuaba a medida que las autoridades eran informadas de más residentes en problemas y emprendían labores para su localización.

Alrededor de 70 trabajadores que quedaron atrapados en dos canteras se encontraban a salvo, según la agencia nacional de bomberos de Taiwán, pero los caminos para llegar hasta ellos sufrieron daños por los desprendimientos de rocas. Seis personas iban a ser trasladadas vía aérea el jueves.

En las primeras horas luego del sismo, que se registró poco antes de las 8 de la mañana, las televisoras transmitieron imágenes de vecinos y rescatistas que ayudaban a los residentes, incluido a un bebé, a salir por las ventanas. Algunas puertas quedaron trabadas por las sacudidas.





NO ESPERAN EL TEMBLOR

Taiwán se ve sacudido periódicamente por terremotos, y su población se encuentra entre las mejor preparadas para afrontarlos. Pero las autoridades dijeron que esperaban un sismo relativamente leve y, por lo tanto, no enviaron alertas. El eventual temblor fue lo suficientemente fuerte como para asustar incluso a las personas acostumbradas a tales sacudidas.

"Me he acostumbrado a (los terremotos). Pero hoy fue la primera vez que uno me hace llorar de miedo", dijo Hsien-hsuen Keng, una residente que vive en un apartamento en un quinto piso en Taipéi. "Me despertó el terremoto. Nunca había sentido un temblor tan intenso".´

El tráfico en la costa este de la isla quedó prácticamente paralizado después del sismo, debido a los deslaves y la caída de escombros que afectaron túneles y autopistas. Se suspendió el servicio de trenes en toda la isla de 23 millones de habitantes debido a que el terremoto torció algunas de las vías, así como el servicio de metro en Taipéi, donde una línea elevada de construcción reciente sufrió una separación parcial, pero no se vino abajo.

Residentes rescatan a un niño de un edificio parcialmente derrumbado.

Siguieron réplicas

- El terremoto y sus réplicas también provocaron una gran cantidad de deslizamientos de tierra y daños en carreteras, puentes y túneles

- La legislatura estatal, ubicada en lo que solía ser una escuela construida antes de la Segunda Guerra Mundial, así como partes del principal aeropuerto de Taoyuan, al sur de Taipéi, también sufrieron daños menores

- La alcaldesa de Hulien, Hsu Chen-wei, dijo que 48 edificios residenciales de la ciudad sufrieron daños. Hsu señaló que ya se llevaban a cabo labores para restaurar los servicios de luz y agua

- La agencia sismológica de Taiwán dijo que el temblor fue de magnitud 7,2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó en 7,4

- Su epicentro fue a unos 18 kilómetros (11 millas) de Hualien, en la costa oriental de Taiwán, y tuvo una profundidad de unos 35 kilómetros (21 millas). Se han registrado varias réplicas.