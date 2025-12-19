Shein enfrenta controversia en Francia por productos prohibidos

PARÍS

Un tribunal de París rechazó el viernes la solicitud del gobierno de suspender la plataforma china de moda rápida Shein en Francia, después de que las autoridades encontraran armas ilegales y muñecas sexuales con apariencia infantil a la venta en el sitio web de la empresa.

Shein acogió con satisfacción la decisión, afirmando que sigue comprometida a fortalecer sus procesos de control en cooperación con las autoridades francesas.

"Nuestra prioridad sigue siendo proteger a los consumidores franceses y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales", declaró la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press.

¿Qué declaró Shein tras la decisión del tribunal?

La controversia se remonta a principios de noviembre, cuando el organismo de vigilancia del consumidor de Francia y el Ministerio de Finanzas avanzaron hacia la suspensión del mercado en línea de Shein después de que las autoridades dijeran que habían encontrado muñecas sexuales con apariencia infantil y armas prohibidas listadas para la venta, incluso cuando la empresa abrió su primera tienda permanente en París.

Las autoridades francesas dieron a Shein unas horas para retirar los artículos. La empresa respondió prohibiendo los productos y cerrando en gran medida las listas del mercado de terceros en Francia.

Acciones de las autoridades francesas sobre Shein

Los funcionarios franceses también han solicitado a la Comisión Europea que examine cómo pudieron aparecer productos ilegales en la plataforma bajo las normas de la UE que rigen a los grandes intermediarios en línea.

Las autoridades francesas no estuvieron disponibles para hacer comentarios.