Francia inicia procedimiento para suspender tienda online de Shein

PARÍS

El gobierno de Francia dijo el miércoles que inició un procedimiento para suspender el acceso a la tienda en línea Shein hasta que la compañía demuestre que su contenido se ajusta a la ley francesa, después de que las autoridades encontraran armas de fuego y muñecas sexuales con características infantiles listadas para la venta en el sitio web del gigante de la moda rápida.

El Ministerio de Finanzas dijo el miércoles que el gobierno tomó la decisión cuando las autoridades encontraron "grandes cantidades" de armas ilegales, incluidas armas de fuego, en la popular plataforma de comercio electrónico. El organismo informó que, si los artículos prohibidos permanecen, las autoridades pueden suspender el sitio en Francia.

La decisión se produjo el mismo día en que Shein abrió su primera tienda permanente en París, en uno de los grandes almacenes más emblemáticos de la ciudad. La apertura atrajo a multitudes de compradores al BHV Marais, así como manifestantes, entre ellos, un pequeño grupo de personas con pancartas anti-Shein que irrumpieron brevemente el día de la inauguración antes de ser expulsados pacíficamente por elementos de seguridad.

El ministerio no dijo si su decisión afectaría a la tienda física. Añadió que se presentaría un primer informe de avance dentro de las próximas 48 horas.

En respuesta, Shein se comprometió a trabajar con las autoridades francesas para "abordar rápidamente cualquier preocupación, como siempre lo hemos hecho, y buscamos el diálogo con las autoridades y organismos gubernamentales sobre este tema".

Las autoridades francesas tienen el poder legal de ordenar a las plataformas en línea que eliminen contenido claramente ilegal, como la pornografía infantil, en un plazo de 24 horas. Si no cumplen, las autoridades pueden ordenar que los proveedores de servicios de internet y los motores de búsqueda bloqueen el acceso y eliminen el sitio de sus listas.

El miércoles, tras el anuncio del gobierno, aún era posible acceder a la versión francesa del sitio web de Shein y realizar pedidos. Frédéric Merlin, presidente de la Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de los grandes almacenes BHV, elogió la medida del gobierno. "Estoy satisfecho con esta decisión y espero que, al final, podamos detener la venta de productos ilícitos en estos mercados", dijo Merlin.

Sin embargo, la reacción por los listados de muñecas sexuales podría ser una "gran señal de alerta" para los inversores y convertirse en un obstáculo para las ambiciones de la compañía de listarse en bolsa, según Neil Saunders, director gerente de la firma de investigación GlobalData. "Esto vuelve a la idea de que Shein y muchos de estos mercados chinos son el Salvaje Oeste del comercio electrónico, donde hay muy poco cumplimiento, y realmente no se adhieren a las reglas establecidas, además de que no tienen control total sobre las plataformas", dijo Saunders. "Y eso es un problema porque, si buscas expandirte, tienes que cumplir con las leyes nacionales".

Saunders señaló que hay una gran diferencia entre tener mercancía falsificada y mercancía cuestionable en un sitio. La pornografía infantil "cruza un límite moral importante", afirmó.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

La apertura de la tienda atrae a compradores y manifestantes. Shein dijo anteriormente que prohibió todos los productos de muñecas sexuales y eliminó temporalmente su categoría de mercancía para adultos para revisarla. La empresa también anunció que suspendería temporalmente los listados de vendedores independientes de terceros en su mercado, y puso en marcha una investigación para determinar cómo los listados de muñecas eludieron sus medidas de control.

Incluso antes de la reacción por los listados de muñecas sexuales, la decisión de Shein de lanzar su primera tienda física en el corazón de la capital de la moda de Francia enfrentó críticas de grupos ambientalistas, el Ayuntamiento de París y la industria de prêt-à-porter de Francia.

El gigante minorista ha sido criticado durante mucho tiempo por su pobre historial ecológico y sus prácticas laborales. Una petición en línea que se opone a la apertura en París ha superado las 120.000 firmas, y varias docenas de manifestantes acamparon ante los grandes almacenes BHV el miércoles por la mañana. Pero multitudes de compradores acudieron sin inmutarse.

Ticia Ones, una cliente habitual de Shein que vive en París, dijo que la principal razón por la que visitó la tienda fue la oportunidad de ver los artículos en vivo antes de comprarlos. "Podemos ver lo que pedimos, tocar los artículos, es algo bueno", dijo, agregando que los bajos precios de la marca eran un fuerte atractivo a pesar de la controversia. "No voy a comentar sobre la calidad, pero el precio es definitivamente atractivo".

La SGM calificó la venta de las muñecas sexuales como inaceptable, pero elogió a Shein por su rápida respuesta para desactivar la controversia. El BHV ha pasado por dificultades financieras en los últimos años, y sus propietarios creen que la llegada de Shein ayudará a revitalizar el negocio, aun cuando algunas marcas han optado por abandonar la tienda en protesta. "Estamos orgullosos de tener un socio que se ha pronunciado firmemente", dijo Karl-Stéphane Cottendin, director de operaciones de SGM. "Estamos muy contentos de abrir la boutique".

Preocupaciones ambientales y éticas

Fundada en China en 2012 y ahora con sede en Singapur, Shein ha crecido rápidamente hasta convertirse en un gigante global de la moda rápida. El minorista vende principalmente ropa y productos fabricados en China a precios de ganga, y ha recibido acusaciones de que sus cadenas de suministro pueden estar contaminadas por trabajo forzado, incluso desde la provincia de Xinjiang en el lejano oeste de China, donde grupos de derechos humanos dicen que Beijing cometió graves abusos contra miembros del grupo étnico uigur y otras minorías musulmanas.

Cottendin desestimó esas preocupaciones y elogió a Shein por hacer un "trabajo tremendo" para mejorar sus prácticas. "Hoy, es una marca que produce bajo condiciones mucho más legítimas", dijo. "Nos aseguramos de que toda la cadena de producción, desde la fabricación hasta la entrega, cumpla estrictamente con las regulaciones y normas francesas y europeas".

La moda rápida, caracterizada por un constante cambio de colecciones y precios muy bajos, ha inundado los mercados europeos con artículos de baja calidad, impulsando costos ambientales, sociales y económicos. Naciones Unidas ha advertido que la industria textil por sí sola es responsable de casi el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y contribuye al agotamiento del agua.

Ahora, Francia está tomando medidas para frenar la creciente influencia de empresas con sede en países del sudeste asiático como Shein, Temu o AliExpress. Un proyecto de ley apunta a la moda rápida con medidas como campañas de concienciación del consumidor, prohibiciones de publicidad, impuestos sobre pequeños paquetes importados y reglas más estrictas de gestión de residuos.

"Es un día negro para nuestra industria", afirmó Thibaut Ledunois, director de emprendimiento e innovación de la federación francesa de prêt-à-porter femenino. Añadió que la apertura de Shein en París fue un intento de justificar " todo lo malo, triste y horrible que crean en todo el mundo."