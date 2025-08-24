Cancelan envíos a Estados Unidos

El fin de una exención sobre aranceles para paquetes de bajo valor que ingresan a Estados Unidos está causando que múltiples servicios postales internacionales pausen los envíos mientras esperan más claridad sobre la normativa. La dispensa, conocida como la exención "de minimis", permite que los paquetes con un valor inferior a 800 dólares ingresen a Estados Unidos libres de aranceles. Un total de 1.360 millones de paquetes fueron enviados en 2024 bajo esta exención, para bienes por un valor de 64.600 millones de dólares, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Atenas/AP