Protesta en hospital estatal de Atenas por condiciones de salud pública

ATENAS

La policía antidisturbios se enfrentó con el personal médico de un hospital estatal de Atenas durante una protesta por el estado de los servicios de salud pública, ocurrida durante una visita del primer ministro Kyriakos Mitsotakis a la instalación.

La policía, que contaba con equipo antidisturbios, lanzó ráfagas de gas pimienta y utilizó escudos y porras para alejar a los médicos del Hospital General Universitario Attikon, quienes exigían reunirse con Mitsotakis, informaron medios locales. Los trabajadores de la salud protestaban por la escasez de personal, los bajos salarios y las malas condiciones laborales.

Mitsotakis, acompañado por el ministro de Salud Adonis Georgiadis, viajó al hospital, situado en el oeste de Atenas, para asistir a la inauguración de un nuevo departamento de oncología y visitar el departamento de emergencias renovado.

"Piensan que les vamos a agradecer porque nos deben 10.000 días de permiso. Piensan que les vamos a agradecer por mantener nuestros salarios congelados", declaró Giorgos Sideris, jefe de la Asociación de Médicos de Hospitales de Atenas y El Pireo.

Sideris, médico del hospital, señaló que recientemente 130 pacientes habían tenido que dormir en camillas en los pasillos debido al hacinamiento y que se necesitaban urgentemente 125 enfermeros adicionales "solo para operar con un nivel de seguridad".

NUEVA SALA DE ONCOLOGÍA

La nueva sala de oncología del hospital fue construida con fondos de una organización benéfica y se espera que atienda a más de 20.000 pacientes al año, un aumento del 41% desde 2019, según la oficina del primer ministro.

Durante la inauguración, Mitsotakis dijo que la financiación regular para Attikon había aumentado de 90 millones de euros (104,5 millones de dólares) a 150 millones de euros (174,39 millones de dólares). Los niveles de personal también habían aumentado, dijo, "no al nivel que nos gustaría, pero seguimos insistiendo en este gran esfuerzo por reestructurar de manera integral el Sistema Nacional de Salud".