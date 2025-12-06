Europa asume que Ucrania podría ceder territorio

Europa vive un creciente sentimiento de impotencia ante el rumbo incierto del proceso de paz en Ucrania.

¿Qué implicaciones tiene el estancamiento en el proceso de paz?

Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia siguen estancadas y, entre los gobiernos europeos, se instala la idea de que Kiev podría verse presionada a realizar concesiones territoriales para detener la guerra. Aunque ningún aliado lo admite públicamente, la noción de una "paz injusta" empieza a asumirse como un escenario posible.