Sentencian a 15 años a ex mandatario peruano

El expresidente peruano Martín Vizcarra negó que busque asilo o planee fugarse del país antes de la lectura de su sentencia por un caso de presunta corrupción. Vizcarra aseguró que permanecerá en Perú y que está "preparado para afrontar lo que venga", incluso un posible internamiento en prisión si así lo determina el Poder Judicial.

¿Cuál es el contexto de la sentencia?

El miércoles 26 de noviembre se conocerá la sentencia en el proceso en el que Vizcarra está acusado de haber recibido 611.000 dólares en sobornos de empresas constructoras a cambio de favorecerlas con contratos de obras públicas cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014). Dos empresarios testificaron durante el juicio que le entregaron pagos para asegurar dichos contratos.

¿Qué defiende Vizcarra ante las acusaciones?

El exmandatario rechazó los cargos y sostiene que la acusación carece de sustento. La Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión. Vizcarra anticipó que apelará a una instancia superior en caso de resultar culpable, afirmando que es víctima de una "persecución política".

Vizcarra fue presidente de Perú entre 2018 y 2020, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y fue destituido por el Congreso por "incapacidad moral". A pesar de su inhabilitación para cargos públicos, mantiene una presencia pública importante y fundó el partido Perú Primero, que apoya la candidatura presidencial de su hermano Mario Vizcarra para 2026.