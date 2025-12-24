Filtran segmento retirado de "60 Minutes"

Un controvertido segmento del programa "60 Minutes", que había sido retirado abruptamente de la programación, se filtró esta semana en internet. La historia contenía entrevistas con migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, como parte de la agresiva política migratoria impulsada durante la presidencia de Donald Trump.

¿Qué denunciaron los migrantes en el segmento filtrado?

El video filtrado fue transmitido aparentemente por Global Television Network, una de las cadenas más grandes de Canadá, aunque el material fue retirado posteriormente. Representantes de CBS News y Global TV no confirmaron la autenticidad del segmento ni respondieron a solicitudes de comentarios. La filtración generó un debate sobre la independencia periodística y la censura de contenidos críticos hacia el gobierno federal.

Detalles sobre la filtración del segmento de 60 Minutes

Los testimonios de los migrantes incluidos en la historia denunciaban abusos físicos y psicológicos.