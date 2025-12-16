Venezuela termina acuerdo de gas con Trinidad y Tobago

El gobierno venezolano anunció este lunes la terminación inmediata de cualquier acuerdo de suministro de gas con Trinidad y Tobago, tras las crecientes tensiones por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.

¿Qué motivó la decisión del gobierno venezolano?

La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó al gobierno de Puerto España de participar en lo que calificó como "robo de petróleo venezolano" cometido por Estados Unidos, en referencia a la incautación de un buque frente a la costa venezolana el pasado 10 de diciembre.

Rodríguez, que también es ministra de Hidrocarburos, afirmó que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar tiene una agenda hostil contra Venezuela, incluida la instalación de radares militares en el país caribeño. "Ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje", sostuvo en su comunicado.

Acciones de Delcy Rodríguez contra Trinidad Tobago

El anuncio se produce días después de que Washington justificara la incautación del petrolero por sus esfuerzos antidrogas en la región. El presidente Nicolás Maduro considera estas acciones como un ataque a la soberanía venezolana y parte de un intento por derrocarlo, en medio de la creciente presión militar estadounidense en el Caribe.