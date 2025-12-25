Trump castiga a europeos por regulación digital

La tensión entre la Administración de Donald Trump y la Unión Europea por la regulación de las grandes plataformas tecnológicas escaló esta semana tras la imposición de sanciones a varias personalidades europeas vinculadas con la moderación de contenidos y la lucha contra el discurso de odio en redes sociales. Washington acusa a los sancionados de "censurar a estadounidenses" en el extranjero y advierte que podrían ser deportados si se encuentran en territorio estadounidense.

¿Qué declaraciones hicieron los líderes europeos sobre las sanciones?

Entre los señalados figura el excomisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, impulsor de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula a plataformas como X e Instagram. La Casa Blanca advirtió que la lista podría ampliarse si otros europeos no modifican su postura frente a las normas comunitarias, que buscan proteger los derechos de los usuarios y garantizar la transparencia en línea.

La Comisión Europea condenó las medidas y exigió explicaciones a Washington. Ursula von der Leyen y António Costa afirmaron que responderán "con rapidez y decisión" para defender la autonomía regulatoria de la UE. Emmanuel Macron calificó las sanciones como un acto de "intimidación y coerción" contra la soberanía digital europea.

Acciones de la Administración Trump contra la moderación de contenidos

Funcionarios estadounidenses aseguran que combaten un "ecosistema global de censura" y defienden el derecho de las plataformas estadounidenses a operar sin interferencias extranjeras. Breton comparó las sanciones con la "caza de brujas" del macartismo y recordó que la DSA fue aprobada democráticamente por el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros de la UE.

Además de Breton, fueron sancionados investigadores y activistas que combaten el discurso de odio y la desinformación, como Imran Ahmed y líderes de ONG europeas y británicas. Estas organizaciones calificaron las medidas como un "ataque autoritario" a la libertad de expresión y acusaron a la Administración Trump de utilizar su poder para intimidar y silenciar voces críticas.

Impacto de las sanciones en la regulación digital europea

Las sanciones impuestas por la Administración Trump han generado un fuerte rechazo en la Unión Europea, donde se considera que estas acciones atentan contra la autonomía regulatoria y la libertad de expresión. La respuesta de los líderes europeos será clave para determinar el futuro de las relaciones transatlánticas en el ámbito digital.