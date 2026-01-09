Rusia usa su nuevo misil balístico en un gran ataque contra Ucrania y una advertencia a Occidente

Rusia bombardeó Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque a gran escala durante la noche, informaron autoridades el viernes, dejando al menos cuatro muertos en la capital. Por segunda vez en la guerra de casi 4 años, se utilizó un nuevo y poderoso misil hipersónico que impactó en el oeste de Ucrania, en una clara advertencia a los aliados de Kiev en la OTAN.

El intenso bombardeo y el lanzamiento del misil Oreshnik —que puede portar armas nucleares— ocurrieron días después de que Ucrania y sus aliados reportaron avances significativos para un pacto sobre cómo defender al país ante posibles nuevas agresiones de Moscú si se alcanza un acuerdo de paz encabezado por Estados Unidos.

Mandatarios europeos condenaron el ataque, llamándolo una agudización del conflicto e "inaceptable", y el principal enviado de política exterior de la Unión Europea resaltó que la respuesta del presidente ruso Vladímir Putin a la diplomacia fue "más misiles y destrucción".

¿Qué consecuencias trae el ataque ruso a Ucrania?

El ataque también coincide con un nuevo enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington tras la condena rusa a la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero en el Atlántico Norte. Ocurre luego que el presidente estadounidense Donald Trump se dijo de acuerdo con un contundente paquete de sanciones destinado a paralizar económicamente a Rusia, que no ha dado ninguna muestra pública de estar dispuesta a ceder en sus exigencias sobre Ucrania.

Edificios de apartamentos en Kiev se quedan sin calefacción. De acuerdo con las autoridades ucranianas, cuatro personas fallecieron y al menos 25 resultaron heridas en Kiev durante un ataque nocturno que alcanzó edificios residenciales.

Entre los fallecidos había un paramédico, indicó el jefe de la administración militar de la ciudad, Tymur Tkachenko. Cuatro médicos y un policía sufrieron heridas mientras respondían a los ataques, explicaron las autoridades.

Aproximadamente la mitad de los edificios de apartamentos de la nevada Kiev —casi 6.000— se quedaron sin calefacción en medio de temperaturas diurnas de unos 8 grados Celsius bajo cero (17,6º Fahrenheit), explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. También se interrumpió el suministro de agua.

Los servicios municipales restablecieron la electricidad y la calefacción en instalaciones públicas, incluidos hospitales y salas de maternidad, utilizando unidades de calderas portátiles, detalladas.

Detalles del uso del misil hipersónico Oreshnik

El operativo ruso causó daños en la embajada de Qatar en Kiev, apuntó el presidente Volodymyr Zelenskyy, y añadió que ese emirato ha desempeñado un papel clave en la mediación para el intercambio de prisioneros de guerra.

Zelenskyy pidió una "respuesta clara" de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, que, según él, Rusia se toma en serio.

El Servicio de Seguridad de Ucrania identificó restos del misil Oreshnik en la región de Leópolis, en el oeste del país. Fue lanzado desde el campo de pruebas de Kapustin Yar en Rusia, cerca del mar Caspio, en el suroeste ruso, y estaba dirigido a infraestructura civil, de acuerdo con los investigadores.

"Escuché una explosión fuerte e impactante, y es normal en este momento de la guerra escuchar estas cosas aquí", narró Kristofer Chokhovich, residente de Leópolis, quien dijo ser estadounidense. "Sólo quiero que todo el mundo sepa que Ucrania es fuerte y no nos importa cuántos misiles envíen".

Otra residente, Ulyana Fedun, dijo que el ataque fue "muy desagradable", pero no aterrador, porque "hemos estado viviendo en este estado durante cuatro años".

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el ataque fue una represalia por lo que dice fue un operativo ucraniano con drones contra una de las residencias de Putin el mes pasado. Ucrania y Trump rechazaron ese alegato ruso.

El Kremlin no especificó dónde impactó al Oreshnik, pero la prensa rusa y blogueros militares señalaron que su objetivo era una enorme instalación subterránea de almacenamiento de gas natural en la región de Leópolis. La ayuda militar occidental fluye a Ucrania desde un centro de suministro en Polonia, al otro lado de la frontera.

Putin había dicho previamente que el Oreshnik se dirige a sus objetivos a velocidad Mach 10, "como un meteorito", y es inmune a cualquier sistema de defensa antimisiles. Según el mandatario, emplear varios en un operativo convencional podría ser tan devastador como lanzar un ataque nuclear, y le ha advertido a Occidente que Rusia podría usar el Oreshnik contra aliados de Kiev que le facilitarán atacar el territorio ruso con misiles de mayor alcance.

La inteligencia ucraniana sostiene que el misil cuenta con seis ojivas, cada una de ellas con seis submuniciones.

Reacciones internacionales ante el ataque a Ucrania

Rusia probó por primera vez el Oreshnik en la ciudad ucraniana de Dnipro en noviembre de 2024. Según los analistas, ofrece al Kremlin un nuevo elemento de guerra psicológica, inquietando a los ucranianos e intimidando a los países occidentales que suministran armamento a Ucrania.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que Kiev iniciará acciones internacionales en respuesta al uso del misil, incluida una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otra del Consejo Ucrania-OTAN.

"Un ataque tan cerca de la frontera de la UE y la OTAN es una grave amenaza para la seguridad en el continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes a las acciones imprudentes de Rusia", afirmó en una publicación en la red social X.

La solicitud de Ucrania para una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad ha sido transmitida al consejo, y seis de los 15 miembros han pedido una reunión el lunes, pero aún no se ha fijado una fecha, dijo un diplomático de la ONU, el cual habló con condición de guardar el anonimato porque las conversaciones han sido privadas.

Por su parte, el papa León XIV, en declaraciones en el Vaticano, instó a la comunidad internacional a seguir presionando por la paz y poner fin al sufrimiento en Ucrania.

"Ante esta trágica situación, la Santa Sede reitera firmemente la necesidad urgente de un alto el fuego inmediato, y de un diálogo motivado por una búsqueda sincera de caminos hacia la paz", dijo el pontífice a los embajadores en el Vaticano de todo el mundo.

Los mandatarios del Reino Unido, Francia y Alemania dijeron que hablaron sobre el ataque y consideraron que agudiza el conflicto y es "inaceptable".

La encargada de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó que el lanzamiento del Oreshnik se realizó para que fuese "una advertencia para Europa y para Estados Unidos".

"Putin no quiere la paz, la respuesta de Rusia a la diplomacia es de más misiles y destrucción", escribió Kallas en redes sociales.

En Kiev, varios distritos se vieron afectados por el ataque, agregó Tkachenko, el jefe de la administración militar de la ciudad. En el distrito de Desnyanskyi, un avión no tripulado se estrelló en el techo de un edificio de varios pisos, y las dos primeras plantas de otro edificio residencial resultaron dañadas.

En el distrito de Dnipro, partes de un dron causaron daños a un edificio de varias plantas en el que se desató un incendio.

Las ventanas de Dmytro Karpenko se hicieron añicos durante el operativo ruso en Kiev. Cuando vio que la casa de su vecino estaba en llamas, salió corriendo para ayudarlo.

"Lo que Rusia está haciendo, por supuesto, demuestra que no quiere la paz. Pero la gente realmente quiere la paz, la gente está sufriendo, está muriendo".